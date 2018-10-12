Маску 19 века из Петропавловской крепости могли украсть хулиганы

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-12T18:07:59+03:00

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В Петропавловской крепости обокрали открывшийся здесь музей архитектурной керамики «Керамарх». Всего неделю посетители экспозиции наслаждались декоративными элементами, которые мастера изготовили два столетия назад. Вечером 11 октября смотрительница выставки обнаружила, что один из экспонатов пропал. Неизвестные, помимо знаний, увели из музея декоративную «Маску льва».

- В полицию Петроградского района обратилась 48-летняя гражданка, специалист по учету музейных экспонатов, с заявлением о том, что при закрытии выставки она обнаружила отсутствие экспоната «Маска льва», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Смотрительница как обычно закрывала работающую до этого времени выставку, когда при осмотре не обнаружила одного предмета экспозиции. Убедившись, что «Маска льва» сама по себе никуда деться не могла, служащая музея пошла в полицию.

Сколько стоит украденная вещь – в музее не уточнили. И вообще отказываются комментировать инцидент. Хотя факт пропажи подтверждают.

Кстати, эксперты утверждают, что маска может всплыть в любом месте. Но только не в официальных аукционных домах.

- Почему был украден экспонат? Возможно, это обычное хулиганство, может быть – кража по специальному заказу, - предполагает генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. – Правда, на официальных торгах такая вещь вряд ли появится. Перед аукционом составляется договор и все персональные данные продавца в нем остаются. Кроме того, на вещах сохранятся атрибуты музейного хранения и смыть их не так-то просто.

Пропавшая «Маска льва» - декоративная деталь карниза фасада. Она очень маленького размера, всего 12Х17х17 см. Датируется она серединой 19 века.