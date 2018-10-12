2018-10-12T18:07:59+03:00
Происшествия

Маску 19 века из Петропавловской крепости могли украсть хулиганы

К делу о пропаже подключилась полиция
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Та самая пропавшая маска льва. Фото: пресс-служба музеяТа самая пропавшая маска льва. Фото: пресс-служба музея
Изменить размер текста:

В Петропавловской крепости обокрали открывшийся здесь музей архитектурной керамики «Керамарх». Всего неделю посетители экспозиции наслаждались декоративными элементами, которые мастера изготовили два столетия назад. Вечером 11 октября смотрительница выставки обнаружила, что один из экспонатов пропал. Неизвестные, помимо знаний, увели из музея декоративную «Маску льва».

- В полицию Петроградского района обратилась 48-летняя гражданка, специалист по учету музейных экспонатов, с заявлением о том, что при закрытии выставки она обнаружила отсутствие экспоната «Маска льва», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Смотрительница как обычно закрывала работающую до этого времени выставку, когда при осмотре не обнаружила одного предмета экспозиции. Убедившись, что «Маска льва» сама по себе никуда деться не могла, служащая музея пошла в полицию.

Сколько стоит украденная вещь – в музее не уточнили. И вообще отказываются комментировать инцидент. Хотя факт пропажи подтверждают.

Кстати, эксперты утверждают, что маска может всплыть в любом месте. Но только не в официальных аукционных домах.

- Почему был украден экспонат? Возможно, это обычное хулиганство, может быть – кража по специальному заказу, - предполагает генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. – Правда, на официальных торгах такая вещь вряд ли появится. Перед аукционом составляется договор и все персональные данные продавца в нем остаются. Кроме того, на вещах сохранятся атрибуты музейного хранения и смыть их не так-то просто.

Пропавшая «Маска льва» - декоративная деталь карниза фасада. Она очень маленького размера, всего 12Х17х17 см. Датируется она серединой 19 века.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге выступит первый в мире глухонемой рэпер Signmark
Экскурсии по Ленобласти назвали лучшими в России и отметили премией National Geographic
Албин: «Петербург потерял флигель Дома Долгоруковых»
У фотографа на Казанской площади отобрали сову из Красной книги
Над Петербургом началась осенняя миграция птиц
«Фестиваль света» состоится: Петербургское УФАС не стало отменять результаты конкурса на его организацию
Больше 65 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов
Следователи завели уголовное дело после резни в центре Петербурга
Колпино победило в рейтинге лучших районов Петербурга за сентябрь
Петербурженка спустя год сообщила об изнасиловании 15-летней дочери у Пулковской обсерватории
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover
Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем