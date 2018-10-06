2018-10-06T15:44:37+03:00
Телевизор

Теперь в Петербурге можно припарковать лошадь

На самом же деле лошадиную парковку придумал ТНТ, чтобы поддержать свой новый комедийный сериал «Конная полиция», который стартует на телеканале уже 8 октября
Степан СТЕПАНОВ
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На Малой Садовой появились парковки для конной полиции.На Малой Садовой появились парковки для конной полиции.Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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На Малой Садовой появились парковки для конной полиции. Пока это только 3 места, но после 8 октября специалисты прогнозируют увеличение на улицах города поклонников езды верхом, а значит, питерская конная полиция перейдет на усиленное патрулирование. И надо же будет всех обеспечить парковкой!

Каждое парковочное место оборудовано стойлом со стратегическим запасом сена и с двух сторон обнесено деревянным ограждением. Запарковаться здесь сможет только представитель конной полиции. Двуногим вход, а тем более въезд на конную парковку строго воспрещен. Стоит только человеку появится в зоне конного паркинга, как моментально включается звуковое сообщение, предписывающее немедленно покинуть место парковки.

На самом же деле лошадиную парковку придумал ТНТ, чтобы поддержать свой новый комедийный сериал «Конная полиция», который стартует на телеканале уже 8 октября.

Пора-пора-порадуемся! Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Пора-пора-порадуемся!Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

По сюжету бывший опер Сергей Волков (Артур Смольянинов) в качестве наказания за совершенное злодеяние получает понижение по службе и попадает в отряд конной полиции. Там Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины. С одной стороны, главный герой все тот же дерзкий опер без страха и упрека, а с другой — вся эта обстановочка: кони, люди, седла и уздечки никак не вяжутся в сознании с серьезной работой. Каждая серия – это комедийная история, которая рассказывает о жизни Сергея в новых для себя условиях, построение отношений с людьми, с которыми он вынужден быть коллегами, решение проблем, возникающих из его прошлого.

«Конная полиция», с 8 октября в 20.00 на ТНТ

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