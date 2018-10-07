ФК «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-07T19:10:12+03:00

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Встреча футболистов «Зенита» с игроками «Краснодара» была одной из самых интересных в новом сезоне. Ведь на поле играли сразу два лидера турнирной таблицы, поэтому победа для обеих команд была принципиальной. Из-за этого первые минуты футболисты обоих клубов вели себя сдержанно. Но сине-бело-голубые с каждым разом начинали все больше прессинговать своих соперников.

Футболисты «Краснодара» старались компенсировать прессинг противников с помощью контратак. Но ни одна из команд в первом тайме так и не сумела распечатать ворота соперников. Отправить мяч в сетку противников «Зениту» удалось лишь на 50 минуте матча. Получив навес от Себастьян Дриусси, Артем Дзюба прыгнул выше всех и открыл счет в матче.

Дзюба первым распечатал ворота соперников Фото: ФК "Зенит"

И уже через 15 минут команда из Петербурга удвоила свое преимущество. На этот раз отличился Роберт Мак, получивший передачу все от того же Дриусси. Себастьян сделал разрезающую передачу. И Мак мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Отыграть один мяч гостям удалось лишь на 80 минуте. Защитник петербуржцев Бранислав Иванович сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти. Павел Мамаев был точен. Но окончательно отыграться соперники так и не смогли. В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

"Зенит" обыграл противников со счетом 2:1

- Таким образом, «Зенит» сохранил за собой единоличное лидерство в Премьер-лиге, набрав 25 очков после 10 туров, - пояснили в "Зените". - Следующий матч сине-бело-голубые проведут 21 октября в Москве против «Динамо».