«100 дней в плену»: Похищенный в Абхазии бизнесмен Максим Яковлев вернулся домой

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-08T11:41:00+03:00

6 октября самолет, который доставил миллиардера в Северную столицу, приземлился в Пулково

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Хэппи-эндом завершилась история с похищением бизнесмена из Петербурга Максимом Яковлевым. В минувшие выходные миллиардер вернулся домой после 100 дней плена. Яковлев жив, но вот не совсем здоров - об этом «Комсомольской правде - Петербург» рассказала его жена Александра Яковлева.

- Максим жив, но его состояние здоровья не позволяет сейчас ни с кем встречаться, - призналась Александра Сергеевна. – С ним, после случившегося, не все хорошо.

Где в данный момент находится миллиардер – в больнице или дома – неизвестно. Супруга бизнесмена скрывает его местонахождение и добавляет, что семье до сих пор неясны ни мотивы его похищения. Также нет объяснения, почему преступники вернули его живым.

- За Максима Яковлева требовали выкуп в 200 миллионов рублей. Вы сколько-то заплатили?

- Нет, ничего не платили. С похитителями я, то ли к счастью, то ли к сожалению, ни разу не общалась, на меня они ни разу не выходили, - продолжает Александра. - Как Максима возвращали из плена мне неизвестно.

Вот так выглядел номер, где остановился Яковлев, после похищения.Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Напомним, похищение миллиардера из Петербурга 52-летнего Максима Яковлева произошло 20 июня. В этот момент предприниматель и глава фирмы «Полиграфоформление» был в Абхазии. В его гостиничный номер ворвались трое неизвестных в масках, после чего напали и скрылись вместе с коммерсантом. С тех пор о Яковлеве не было ни одной весточки.

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