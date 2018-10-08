2018-10-08T17:38:03+03:00
Звезды

Продано! Час с Матильдой Шнуровой оценили в 90 тысяч рублей

Вся сумма сразу после свидания пойдет на поддержку ночлежки в Петербурге
Мила БУКЕ
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Свидание с Матильдой Шнуровой купили за 90 тысяч рублей.Свидание с Матильдой Шнуровой купили за 90 тысяч рублей.
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Бывшая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда «ушла с молотка» за 90 тысяч рублей. Точнее не она сама, а вечер в ее компании. Ради милосердия светская львица приняла участие в благотворительной акции. С тем, кто предложил большую сумму, Матильда Шнурова отправится на встречу, а все вырученные деньги будут направлены в пользу бездомных.

- По условиям акции встреча продлится не больше часа, - анонсировали организаторы акции.

Начальная цена встречи составила 10 тысяч рублей, за восемь дней было сделано 13 ставок, в итоге сумма поднялась до 90 тысяч рублей. Не так уж и много за вечер в компании с такой очаровательной дамой. Ведь, по словам организаторов акции, средняя сумма максимальной ставки за встречу с такой селебрети составляет не менее 300 тысяч рублей.

К слову, сегодня появились новые лоты: встреча с ресторатором Аркадием Новиковым и политиком Аркадием Дворковичем. Суммы лотов за пару часов перевалили за 220 тысяч рублей. Видимо, одиноких дам, желающий провести вечер в компании с достойным мужчиной в России, гораздо больше.

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