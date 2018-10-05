5 лайфхаков для тех, кто хочет сэкономить, покупая на AliExpress

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-05T11:44:19+03:00

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Слово «AliExpress» уже давно стало нарицательным, оно хорошо знакомо каждому шопоголику Санкт-Петербурга, России и мира. Пожалуй, сложно найти человека, который хоть раз в жизни не делал покупки в этом интернет-магазине, хотя китайская торговая площадка появилась на рынке сравнительно недавно, в отличие от своих заокеанских «коллег». Всего за восемь лет AliExpress добился феноменальных показателей и результатов, завоевав поклонников в каждой точке земного шара.

За что же все так любят AliExpress? Во-первых – огромный выбор товаров. Здесь можно купить абсолютно все: от смешных носков до холодильников. Во-вторых – «прозрачная» система работы и гарантии. Если товар идет слишком долго, не приходит или приходит с браком, покупателю моментально вернут его деньги. Посредником в сделке выступает сам AliExpress, который полностью контролирует процесс и готов защитить покупателя на любом этапе. В-третьих – система доставки. Вы сами можете выбрать удобный для вас вариант, исходя из его стоимости и скорости. Кстати, недавно торговая площадка совместно с «Почтой России» открыла новый маршрут. Если раньше все посылки сначала отправлялись в главный логистический центр в Москву, теперь наземная почта будет приходить и во Владивосток. Таким образом, срок доставки в восточные регионы серьезно сократится.

Однако главный плюс торговой площадки AliExpress – цены. Из-за большого ассортимента и серьезной конкуренции продавцы не накручивают лишние ноли, продавая товары почти по себестоимости. Кроме того, у этого интернет-магазина есть «секретные» разделы с невероятными скидками! Специально для вас мы проверили, как они работают. А заодно – нашли в них 5 замечательных (и очень доступных!) товаров, с которыми осень в Санкт-Петербурге может стать гораздо приятнее.

Лайфхак №1: почаще заглядывайте в раздел «Все до 5$»

В этом разделе, как легко догадаться, собраны товары, которые обойдутся покупателю максимум в 5$. В пересчете на российские деньги – около 350 рублей. Не думайте, что там представлены только маленькие сувениры. В этом блоке всего за десять минут можно найти симпатичные подарки для каждого из родственников (от младшего брата до любимой бабушки). Например, гибкий держатель-осьминог для телефона или очень полезное приспособление для чистки рыбы. Кстати, доставка в этом разделе всегда бесплатная!

Специально для тех, кто мечтает поскорее проскочить период слякоти и сырых ветров и оказаться сразу в веселой предновогодней поре, мы нашли здесь вот эти симпатичные наряды – для праздничных напитков. Укутать в свитер бутылочку шампанского – это очень по петербургски! Такие милые рождественские украшения обойдутся вам от 40 до 150 рублей, а вот радости принесут на все 10 тысяч! Если вы каждый год ждете Деда Мороза, а он все никак не приходит – возможно, вы просто плохо готовитесь и недостаточно празднично украшаете дом. Скорее отправляйтесь в раздел «Все до 5$», чтобы сделать из своей квартиры филиал штаб-квартиры Великого Устюга! Кстати, как говорят в самом AliExpress, этот раздел был создан именно для начинающих пользователей. Тех, кто никогда не приобретал покупки онлайн, но очень хочет попробовать!

Лайфхак №2: ловите «горящие товары»!

Раздел «Горящие товары» - кладезь ценностей всея AliExpress. В этом списке представлены самые популярные товары, причем с хорошими скидками. Кстати, в подборку довольно часто попадают смартфоны или компьютеры, поэтому заглядывать туда нужно каждый день – именно с такой периодичностью обновляется этот раздел.

Вот и нам, чтобы приобрести следующий «лот» из осеннего топа покупок (со скидкой!), пришлось несколько раз наведываться в раздел «Горящие товары». И вот, выбор сделан:

Знаменитая чайная пара из диснеевского мультика «Красавица и чудовище»! Только представьте - осенний питерский вечер, уютный плед, любимая книга…и вот такая улыбчивая чашка с заварником! Кстати, оригинальных кружек на AliExpress - море. Есть милые чашки с кошечками, есть в виде конструктора «Лего», а есть и электрические, которые никогда не дадут чаю остыть.

Самая знаменитая чайная пара в мире наполнит ваш дом сказкой.

Лайфхак №3: установите мобильное приложение и оцените функцию «Сруби цену до рубля»

Что можно купить за рубль в 2018 году? Пожалуй, даже коробок спичек уже стоит дороже! А вот на AliExpress на эти деньги можно приобрести почти все, что угодно. Главное – срубить цену. Чтобы получить максимальную скидку, нужно всего лишь приглашать своих друзей к покупке того или иного товара, и его стоимость для вас будет таять с каждым другом (который приобрел этот товар, конечно). Кстати, за помощь ваши друзья еще и будут получать купоны. Но помните, что использовать подставные аккаунты и обманывать AliExpress – нельзя. Функция «Сруби цену до рубля» доступна только в мобильном приложении!

Но, право слово, его стоит установить - хотя бы ради еще одного героя нашего топа самых выгодных и полезных покупок для осени в Санкт-Петербурге. Яркие солнечные кеды – да еще и непромокаемые! В силу капризной петербургской погоды, у каждого жителя Северной столицы в «арсенале» есть зонтик, дождевик и резиновые сапоги. А вот стильных резиновых кед - нет! В такой модной обуви можно с гордостью ходить и на свидание, и на работу. И самое главное – всегда выйдешь сухим из воды.

Осенью в Питере можно носить только резиновые кеды.

Лайфхак №4: развивайте коммуникабельность – ведь «с друзьями дешевле»

Самый простой способ купить товар на AliExpress в два раза дешевле – поделиться им с лучшим другом! Сделать это очень просто – нужно зайти в мобильное приложение, найти раздел «С друзьями дешевле» и отправить другу ссылку. Кстати, если вдруг (хотя это маловероятно) ваш приятель не захочет воспользоваться таким выгодным приложением, сервис отменит сделку. А вы сможете найти более сговорчивого друга и сэкономить вместе с ним!

Например, на покупке уютной оплетки для руля. Ведь осень – это прекрасный повод утеплиться не только вам, но любимому «железному коню». Признайтесь, прикасаться к холодному рулю в непрогретом автомобиле – ощущение не из приятных. Если вы давно хотели приобрести такую меховую оплетку (и всегда забывали), заказывайте прямо сейчас (и не забывайте про друга автомобилиста) на AliExpress. Доставят ее быстрее, чем вы доберетесь до автомагазина.

Меховая оплетка согреет ваши руки промозглой осенью.

Лайфхак №5: сила – в бренде. Точнее, в «Бренд-фокусе»

Эксклюзивные бренды по низким ценам? Их есть у нас! В разделе «Бренд-фокус» представлены популярные азиатские бренды, и даже мировые имена (нужно следить!). В 100% случаях это товары превосходного качества, на которые действуют не менее превосходные скидки.

Здесь-то мы и присмотрели эту стильную вещицу. Модницы и модники, привыкшие к ветру и дождю, предпочитают не «Лабутены», а теплые свитера или кардиганы. Гардероб петербуржцев на 80% заполнен уютной вязаной одеждой всех фасонов и расцветок. Но мы все равно расскажем, где купить красивые свитера (их же много не бывает, правда?) по сверхэкономной цене! Свитер на фото обошелся нам (не поверите) всего в 1500 рублей. Если бы не «Бренд-фокус», он бы стоил в два раза дороже.

БОНУС: Если хотите отхватить электронику или технику по шокирующей (мы не шутим) цене, скорее бегите в раздел TMALL. Скидки там могут достигать 70%! Мы нашли мороженицу за 1600 (вместо 6990), блендер за 2900 (вместо 7990) и робот-пылесос за 8800 (вместо 17400). Раскладки меняются каждый день, но добрые продавцы анонсируют скидки на завтра, чтобы вы не упустили свой шанс!

Свитер - самая популярная вещь в гардеробе жителей Северной столицы.

НА ЗАМЕТКУ

А сейчас будет очень полезный спойлер. По-настоящему глобальная акция ждет покупателей уже совсем скоро – 11 ноября. Распродажа 11.11 – это самое грандиозное событие года, скидки там могут достигать почти 100%. Период акции – ровно 24 часа. Кстати, AliExpress поддерживает и всемирно известный сейл «Черная пятница», который начинается буквально через неделю после распродажи 11.11. Так что для всех петербургских (и не только) шопоголиков ноябрь – лучший месяц года.

* Партнерский материал