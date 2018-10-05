Авто Премиум организовал экспедицию для журналистов по следам древних цивилизаций Беломорья

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-05T16:29:43+03:00

На три дня команда журналистов отправилась в автомобильное путешествие к Беломорским петроглифам и попыталась разгадать замысел художников из прошлого

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Стартовав 27 сентября 2018 года с площадки дилерского центра «Авто Премиум» на ул.Хасанская, 5, экспедиция «ŠKODA Следопыт. Каменные письма» в составе пяти экипажей на автомобилях ŠKODA Kodiaq и ŠKODA Superb направились в Карелию – к берегам Белого моря.

Автор фото Роман Останин.

За три дня путешественники преодолели около 1 600 км, побывав у истоков Беломорско-Балтийского канала, на культовой горе Сампо, в финском укрепрайоне на горе Лысуха и в археологическом музее под открытым небом - на знаменитых Беломорских петроглифах.

Автоэкспедиция стала и гастрономическим туром. Специально для участников проекта известные повара и гастроблогер Насто готовили самые популярные карельские люда и научили печь знаменитые северные пирожки «калитки». Путешественники попробовали сливочную уху «лохикейто», красную рыбу, копченую на бревне, жаркое из мяса по-карельски, чай на травах с ягелем.

Незабываемые впечатления на участников экспедиции произвели Беломорские петроглифы, открытые совсем недавно – в 1926 году ленинградским студентом-этнографом, изучавшим быт поморов. Эти произведения древних художников, созданные примерно 6 тысяч лет назад, изначально находились на берегу Белого моря, за прошедшие тысячелетия отступившего почти на 8 километров. Среди наскальных рисунков есть даже изображения людей на лыжах – самое раннее подобное изображение в мире. Есть здесь и совершенно непонятные рисунки, смысл которых пока не удалось разгадать ученым.

Путешественники побывали и на «Повенецкой лестнице» - системе шлюзов, с которых начинается Беломорско-Балтийский канал. Эта масштабная стройка советской эпохи хранит память о сотнях тысяч безвестных репрессированных строителях, ценой жизни которых шлюзы были возведены в рекордные сроки – всего за 20 месяцев.

Посетили журналисты и гору Сампо, названную по имени загадочного предмета из народного эпоса «Калевала» - мельницы-самомолки, приносящей несметные богатства.

Еще одной запоминающейся точкой маршрута стала гора Лысуха, где отлично сохранилась часть мощного укрепрайона финнов времен Второй мировой войны. Эти фортификационные сооружения называют «Второй линией Маннергейма».

Автор фото Роман Останин.

В экспедиции приняли участие автомобили ŠKODA Kodiaq российской сборки и флагман марки ŠKODA Superb, отлично зарекомендовавшие себя в таком длительном путешествии.

Автор фото Роман Останин.

Путешествуйте со ŠKODA!

Подробнее об организаторе проекта - группе дилерских центров «Авто Премиум» и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте.