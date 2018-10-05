Аэропорт Пулково представил восемь новинок зимнего сезона: рейсы в Аликанте, Бергамо, Лондон и другие города

Лето прошло, а вместе с ним и сезон отпусков. Но те, кто не сможет прожить без путешествий или чья жизнь связана с постоянными деловыми перелетами, порадуются новинкам предстоящего зимнего сезона в Пулково. Петербургский аэропорт открывает как минимум восемь новых направлений.

Авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы из Северной столицы в итальянский город Бергамо. Низкобюджетный российский перевозчик будет летать и в Великобританию. Новое направление – аэропорт Станстед в Лондоне. Откроет «Победа» и регулярный рейс из Пулково в крупнейший город солнечной Турции Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен).

Европейские направления из Пулково пополнят также и рейсы в испанский город Аликанте. Примечательно, что в истории аэропорта в этот средиземноморский курорт авиакомпания S7 Airlines будут осуществлять регулярные зимние перелеты впервые.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавит в расписание петербургского аэропорта рейс до города Навои в Узбекистане.

В планах у авиакомпании Germania продолжить рейсы в Дрезден, которые были открыты прошедшим летом. А перевозчик iFly планирует связать Петербург новыми направлениями с Китаем. Это будут рейсы в Гуйян и на остров Хайнань в Хайкоу.

Генеральный директор ООО «Воздушны ворота Северной столицы» рассказал о предстоящем зимнем сезоне 2018/2019.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, в том числе благодаря открытию новых направлений, Пулково увеличило пассажиропоток с начала года на 11 процентов. На сегодня аэропорт обслужил уже 12,2 миллионов человек. Ожидается, что к концу года эта цифра дойдет до 18 миллионов.

- Пассажиропоток дальше будет точно расти, в частности и за счет открытия новых зимних направлений. В прошлом году было 22% прироста. В следующем будет меньше. Но он будет хорошим, - отметил генеральный директор ООО «Воздушны ворота Северной столицы» Владимир Якушев на презентации новых направлений зимнего сезона 2018/2019.

НА ЗАМЕТКУ

В этом году сезон зимней навигации начнется 28 октября и будет продолжаться до 31 марта следующего года. Календарь авиационных сезонов принято делить на два периода. Летний начинается в последнее воскресенье марта и длится до последнего воскресенья октября. А зимний, соответственно, продолжается с последнего воскресенья октября до последнего воскресенья марта.

КСТАТИ

В конце октября Пулково впервые в своей истории встретит крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380-800. Это будет флагманский борт авиакомпании Emirates. Двухэтажный красавец, который может перевозить разом больше 400 пассажиров, с 25 по 28 октября совершит четыре рейса по маршруту Дубай – Петербург – Дубай. Трудно представить себе более комфортный самолет: в конфигурации с первым классом там есть даже душ и SPA, зона отдыха и персональные каюты. Меню для бизнес-класса может похвастаться питанием уровня от шеф-поваров. Не будет обычным и полет для экономического класса. Например, в полете можно сидеть в Интернете – на борту работает услуга Wi-Fi, а на экранах для каждого пассажира – специальная развлекательная программа с фильмами, сериалами, играми и многим другим.