Начальник уголовного розыска Петербурга и Ленобласти: «Наши сотрудники неделю просидели в засаде на морозе, чтобы поймать убийц»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-05T18:37:50+03:00

В 90-е число убийств доходило до тысячи. Банды, киллеры, рейдерские захваты. Им успешно противостоял уголовный розыск. В день 100-летия ведомства начальник Управления УгРо ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Игорь Парадеев поделился секретами своей работы

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«РАСКРЫВАЕМ ДЕВЯТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДЕСЯТИ»

- Игорь Петрович, расскажите, как вы пришли в профессию?

- Начинал с патрульно-постовой службы. Тогда было еще Смольнинское РУВД. Года три отработал на посту. Параллельно сотрудничал с ребятами из уголовного розыска. Потом работал по ворам-карманникам, получил звание младшего оперуполномоченного. Прошел все ступени от рядового сотрудника до начальника убойного отдела. С 2009 года был заместителем начальника управления уголовного розыска, курировал расследование убийств. И уже в 2012 году занял должность начальника.

- Помните свое первое раскрытое убийство?

- Конечно! На 8-ой Советской улице был обнаружен труп. Район тогда страдал от алкоголиков и бандитов, была масса притонов. И вот в один из дней в щели между домами нашли тело парня с проломленной головой. Начальник поручил мне заниматься раскрытием этого дела. Начали работать и оказалось, что погибший - сын командира отделения патрульно-постовой службы, в котором я тогда служил. Отец - милиционер, а сын - полная ему противоположность. Парня убили в притоне во время ссоры из-за типичного - «ты меня не уважаешь».

- Игорь Петрович, убийства раскрывает уголовный розыск или следственный комитет?

- Установлением подозреваемого и его задержанием занимаемся мы. Следственный комитет работает в рамках уголовно-процессуального кодекса: оформление протокола, допросы. Процессуальные моменты. Наша задача - установить преступника и сделать максимально комфортной работу следствия.

- А сколько человек работает в уголовном розыске Петербурга и Ленобласти?

- В оперативном подчинении у меня более двух тысяч сотрудников, а в самом управлении порядка 500 человек.

Игорь Петрович прошел все ступени службыФото: Олег ЗОЛОТО

- Хватает?

- Мы вкладываемся в статистические данные. Есть понятие уровня преступности – это соотношение числа преступлений и количества проживающих граждан. На этом фоне у нас один из самых низких уровней преступности в России. Возьмем наших коллег из соседних регионов. Там концентрация население невысокая. А у нас высокий транзит, мигранты. Население Петербурга - 5 миллионов человек. И это только официально зарегистрированные. Сколько еще проживает без регистрации? Можно смело еще миллиона три добавить. И нужно еще учитывать специфику города. В области друг друга все знают: Вася убил Петю. Это не тяжелое раскрытие. А у нас в ночи труп обнаруживают с криминальными признаками. Есть разница?

- А как попасть в уголовный розыск, какой у вас отбор?

- Уголовный розыск – это опора МВД. Тут должна быть хорошая мотивация, понимание, что будет тяжело. Про романтику говорить не буду. Романтика – это не совсем правильный термин. Должно быть желание раскрывать преступления. Нужно знать, что ты будешь пропадать на работе, и семья должна это понимать. Работа требует серьезной самоотдачи, закалки. До этого нужно хотя бы отслужить в армии.

- Какая у вас раскрываемость преступлений?

- Наши ребята работают с высокой самоотдачей. Девять из десяти преступлений раскрываются. 92 процента. Поймите, что бытовые убийства бывают очень тяжелые. Запланированные, заказные убийства бывает проще раскрыть, чем какую-то обычную историю, произошедшую в ссоре. Например, бездомный убил бездомного. Тебе сказали, что его зовут «Василий». И иди, найди его. Если у него нет дома, никто не знает, какая фамилия, да и документов у него нет. Поэтому бывают трудоемкие раскрытия.

- А у Петербурга есть своя специфика преступлений?

- Здесь более продуманные преступления.

Игорь Петрович поясняет, что раскрытие каждого преступления важно для уголовного розыскаФото: Олег ЗОЛОТО

«В УБИЙСТВЕ ПАШИ КОСТЮНИНА ЗАМЕШАН ЛИТОВЧЕНКО»

- Давайте с вами составим ТОП самых резонансных на ваш взгляд преступлений, которые были раскрыты за последнее время.

- Для нас нет громких преступлений и не громких. Каждое мы считаем важным в раскрытии. Но есть показатель той самой самоотдачи наших сотрудников. Например, было безвестное исчезновение ребенка в Отрадном. Начали работать, и стало понятно, что мальчик пропал не просто так. Круглыми сутками ежедневно на раскрытии работали до 50 оперативником главка и территориального отдела. Колоссальнейшая мотивация была у ребят. Я понимал, что все нужно максимально тщательно прорабатывать. В конце концов, мы просчитали преступника. Подняли видеозапись. Показывали местному населению кадр с подозреваемым. И один оперативник получил информацию. Оказалось, что этот человек иногда приезжает из города. Мать там у него не проживает. Поняли, что интересный персонаж. Ранее судим за преступления в отношении несовершеннолетних. Начали изучать личность, а дальше изобличили. Теперь ему дали пожизненный срок.

- А сколько всего детей находится в розыске сейчас?

- Скажу так, в среднем нам поступает по 150 заявлений о пропавших людях ежедневно. В год заводим 600-700 уголовных дел. По малолетним заводим сразу. И проводим необходимые следственные мероприятия. Есть у нас и рецидивисты-бегуны. Их заносят в специальную картотеку. Ребенок может до 10-15 раз убегать. А мы затрачиваем на его поиски колоссальные ресурсы. 98 процентов из всех пропавших детей мы находим не позже, чем через три-пять дней.

Убийце мальчика в Отрадном дали пожизненное

- А как обстоит дело с пропавшим в 2011 году первоклассником Пашей Костюниным?

- Это тоже было в Отрадном. Почему мы тогда и вздрогнули, когда мальчика искали. Тот же самый поселок, тоже ребенок. Но это разные преступления. Вы же знаете, что по подозрению в убийстве Паши Костюнина мы задерживали рецидивиста Евгения Литовченко, который сознался в убийстве. Но он сумел сбежать. В данном случае переиграл сотрудников. Они были уволены. Возбуждено уголовное дело в отношении виновных. Ну а Литовченко сбежал на Украину. И пока все материалы, которые мы собрали, указывают именно на него. Есть некоторые нюансы, которые он дал во время допроса. Человек, который не замешан в этом преступлении, не мог их знать.

«НЕДЕЛЮ СИДЕЛИ В ЗАСАДЕ НА МОРОЗЕ, ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬ УБИЙЦ»

- Давайте назовем еще одно знаковое для вас раскрытие?

- Еще одно раскрытое преступление, которое показывает профессионализм и настрой наших сотрудников, - это расстрел сотрудников ОМОН в декабре 2015 года. Вопиющий факт. Люди были в форме. Готовится засада, расстреливают. Мы по крупицам, скрупулезно восстановили всю картину. Была проделана колоссальная работа. Например, один из интересующих нас людей проживал в соседней области. Был февраль. И оперативники, чтобы задержать этого гражданина, неделю прожили в машине в мороз. Когда они вернулись обратно, от них пахло хуже, чем от бездомных. Но глаза горели, они успешно отработали. А в дальнейшем нам помогло это завершить всю цепочку раскрытия. После этого к нам приезжал заместитель министра МВД России, который очень высоко оценил нашу работу. Высказал уважение. А сейчас алгоритм раскрытия этого преступления заложен уже в учебный цикл.

- Какие еще раскрытия вы считаете важными?

- В прошлом году было ликвидировано 8 банд. Это нормальный показатель. На сегодня пока 6 банд, но это только те, которые направлены в суд. 12 уголовных дел еще ждут своего суда. Отдел, который у нас занимается мошенничествами, раскрыл в прошлом году три группы аферистов, которые продавали биологически активные добавки. Наши серьезно работали, задержали их. Они обманывали пенсионеров. Бабушке сказали, что лекарство вылечит от всего, и она покупает на свою пенсию. Как грань провести – это знаковое или не знаковое расследование? Мы даем надежду на справедливость незащищенным людям. Это философия нашей работы.

Нападение на сотрудников ОМОНФото: Асхат БАРДЫНОВ

- В Петербурге остались крупные банды?

- Нет. ОПФ были в 90-е. Сейчас более или менее ситуация в этом стабильная. Естественно, мы для этого принимаем меры. Купируем всех, кто может развиться в нехорошую опухоль. Мы работаем на опережение. В прошлом году было задержание бизнесмена Леонида Колесникова. Работало подразделение по организованной преступности. Это была структурированная группировка, но серьезное влияние на криминальную обстановку они не оказывали. Таких как Кумарин (ночной губернатор Петербурга, – прим.Ред.) уже нет. Сейчас другая форма бизнеса и отношений, все по-другому выстраивается.

«ОПЕРАТИВНИК ОСТАЛСЯ ЖИВ ИЗ-ЗА ОСЕЧКИ ПИСТОЛЕТА У СТРЕЛКА»

- А назовите самый необычный способ, как вы раскрыли преступление?

- Поймите, только по телевизору можно увидеть, что все легко раскрывается. А на самом деле оперуполномоченный может 8 часов только разговаривать с человеком, чтобы получить информацию. Это не как в фильме: пришел, сказал: «Вот, ты!» И преступник: «Да, это я!» Это тяжеленный труд. Кому объяснишь, что разбойный отдел гонялся полтора месяца за группой, которая совершала нападения на ювелирные магазины. Они работали круглосуточно. Спишь в машине, ешь на ходу, дежуришь неделями возле дома подозреваемого. Это круто или не круто? Выдерживать такой режим дорогого стоит.

- Насколько важно раскрыть преступление по «горячим следам»?

- 31 января 2018 года было нападение на ювелирный магазин на Большевиков, 3. Информация была озвучена в эфире (полицейская волна, – прим.Ред.), дана машина-модель. Повезло, что в это же время в этом же месте был наряд ППС. Началось преследование, перестрелка. Слава богу, все живы. Правильная реакция у наших ребят была, задержали двоих, третий пока скрывается. Но мы его поймаем. Задержали сразу же. Хотя преступники тщательно готовились, следов не оставляли. Но попались на путях отхода. Если бы не так, было бы тяжело их изобличать. А тут похищенное с ними. Они дали признательные показания.

Большие преступные группировки остались в прошлом

- А насколько опасны бывают для вас такие задержания?

- Я всегда говорю - на задержание в бронежилете, каске! Прежде всего – безопасность. Физическая подготовка должна быть. Пальчики ломают – это ерунда. Жизнь - самое дорогое. При критических задержаниях используем СОБР. Я наставляю, что даже при скоротечных задержаниях должна быть минимальная проработка. Но бывают такие случаи, что не подготовишься. Как при задержании тех же налетчиков на ювелирный магазин. Поймать их помог проезжавший мимо оперативник. Он был не на службе в это время. Но он не проехал мимо. Увидел, что один убегает, пустился за ним в погоню, тот стал отстреливаться. Оперативнику повезло, что Стечкин осечку дал. Но ситуация пограничная. После этого я этому сотруднику сделал подарок - часы. За то, что он не спасовал, не проехал мимо.

«ГЛАВУ БАНДЫ, УБИВШЕЙ БОЛЬШЕ 10 ЧЕЛОВЕК, НАШЛИ НА УКРАИНЕ»

- Давайте составим еще один топ известных беглецов, которые в розыске.

- У нас нет такого топа. По региону сложно сделать акцент. Приоритет - тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, у нас в розыске на контроле бизнесмен Александр Вершинин. Он скрывается, имея ресурсы информационные и финансовые. Есть у нас глава ОПС «черных риэлторов», на счету которых десятки убийств. Мы его нашли. Он сбежал на Украину. Но Украина его взяла и не выдала. Осадочек, конечно, остался. Акцентировать внимание на ком-то неправильно, все очень индивидуально.

- А на какие преступления вы лично выезжаете?

- Я выезжал на расстрел бизнесмена Бадри Шенгелии. Резонансное преступление. На месте проще понять, что произошло. Выезжаю еще, на нападения на финансовую сферу. Серьезные преступления в отношении детей. Потому что дети – это святое. У нас заложено это на генном уровне.

- На убийстве Бадри Шенгелии работали профессионалы?

- Это мы узнаем, когда поймаем их. Стрельба велась с близкого расстояния из автомата. Пули положены кучей. С метра. Если бы было полтора километра, было бы понимание, что это профи.

Бадри Шенгелия был свидетелем по нескольким громким уголовным делам Фото: twitter.com/BadriShengeliya

- Сейчас в Петербурге есть профессиональные киллеры?

- Есть люди, которые раньше в 90-е занимались ликвидацией, сейчас они освободились.

- А нет ощущения профедеформации?

- Профдеформация - это такое понятие опосредованное. Токарь на станке должен сделать 50 деталей в день. Вот он выкручивает эти детали. У него может быть усталость от того, что каждый день у него одно и то же. А здесь работа творческая.

- Напоследок, назовите предметы труда следователя. У Шерлока Холмса – это лупа. А у вас?

- Самое важное, чтобы правильно работала голова. Если человек умен, то все остальное - это подспорье. У Шерлока Холмса тоже основная история про интеллект, логику. А лупа - это атрибут.