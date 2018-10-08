В Ленобласти перевернулся микроавтобус из Белоруссии: один погиб, шестеро пострадали

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-08T11:33:13+03:00

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Смертельная авария произошла ранним утром 8 октября на трассе «Подъезд к порту Усть-Луга» под Петербургом. 30-летний водитель автобуса «Мерседес Спринтер» на скорости не справился с управленим и врезался в ограждение. От мощного удара машину с пассажирами перевернуло.

- На месте происшествия скончался мужчина, - рассказывают в ГИБДД. - Также травмы получили шесть пассажиров. Они доставлены в больницу. Два человека в тяжелом состоянии, еще у четверых многочисленные травмы. Личности погибшего - ему 23 года - и пострадавших уточняются.

Известно, что водитель - гражданин Белоруссии. В автобусе на момент ДТП было 9 человек - мужчины от 20 до 45 лет, все они - белорусы.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщили в ГИБДД.

Предварительно, причиной аварии стал гололед. Мужчины ехали к порту Усть-Луга.