2018-10-08T11:43:00+03:00
Спасатель

«Птица не двигалась и смотрела огромными глазами»: Спасатель нашел в лесу умирающую сову и выкормил ее

Лесную гостью выходили и выпустили обратно на свободу
Петр КИБЕР
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Сотрудник МЧС выходил найденную в лесу сову. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЛОСотрудник МЧС выходил найденную в лесу сову. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЛО
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Петербургские спасатели готовы спасать всех, в том числе и птиц. Заместитель начальника Центра управления ГУ МЧС по Ленинградской области Павел Стецун подобрал в лесу, где собирал грибы, раненую сову, выходил ее и выпустил обратно в дикую природу.

- Птица не могла двигаться, только испуганно смотрела на меня огромными глазами. Я не мог оставить её в беде, схватил на руки и бегом отнес в машину, - приводит слова спасателя пресс-служба областного управления ведомства.

По словам Павла, сова была обессилена и истощена. Скорее всего, птицу сбила машина, когда та перелетала дорогу, и несколько дней пернатая обитательница леса была на грани жизни и смерти. Если бы она не попалась на глаза спасателю, то скорее всего просто погибла от голода.

Павел Стецун собирал грибы, а нашел раненую птицу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЛО

Павел Стецун собирал грибы, а нашел раненую птицу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЛО

Уже по приезду в Петербург Павел связался со специалистами, которые могли бы подсказать, что делать с птицей. Помочь советом ему смогли орнитологи из Ленинградского зоопарка. Они рассказали, какие делать сове уколы и чем ее кормить.

С питанием птицы и возникли некоторые трудности. Павел со своей женой, приютившие спасенную дома, следуя советам специалистов, покупали на рынке мышей и живьем давали их птице. Но и мышек тоже было жаль, тем более, что сова сама ела их неохотно. Поэтому был найден компромиссный вариант – куриные желудки. На этом продукте лесная гостья быстро окрепла и стала пытаться летать по квартире. Учитывая, что размах крыльев у нее больше метра, стало понятно - птицу пора возвращать в дикую природу.

Сейчас сова уже живет в лесу, а сам Павел вернулся к привычной работе, и даже успел помочь двум дачницам и их кошке, которые оказались в зоне подтопления, в одном из садоводств Выборгского района Ленобласти. А на память о спасении хищной птицы у сотрудника МЧС остались красочные фотографии.

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