Российские железные дороги отметили юбилей и подарили пассажирам праздник

5 Окт. 10:00 2018-10-08T13:39:37+03:00

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С какой стороны нужно обходить стоящий у платформы поезд? Во сколько раз по статистике железная дорога безопаснее машины? На каком расстоянии от железнодорожных путей находиться безопасно? Вряд ли вы когда-нибудь задумывались об этом. А вот пассажиры Финляндского вокзала узнали ответы на эти и многие другие вопросы. Ведь 1 октября они неожиданно для себя оказались на празднике, посвященном юбилею «Российских железных дорог» - ровно 15 лет назад на базе имущества Министерства путей сообщения было создано ОАО «РЖД».

Устроила праздник Северо-Западная пригородная пассажирская компания вместе с «Комсомолкой» и артистами театра «Мимигранты». Клоуны-мимы встречали пассажиров и приглашали поучаствовать в железнодорожно-развлекательной викторине и шуточных конкурсах. Взрослым ведущий задавал вопросы посложнее, например, предлагал вспомнить, в скольких субъектах РФ есть РЖД? Правда, пассажиры попались подкованные и почти сразу ответили правильно – в 85! И место, где находится музей РЖД, определили точно.

- Время, пока я ждала электричку, пролетело незаметно. Сама я в конкурсах не участвовала, но с интересом послушала и столько нового для себя узнала. Никогда бы не подумала, что железная дорога безопаснее машины в 45 раз! – поделилась своими впечатлениями петербурженка Мария Александровна Питягина.

Клоуны-мимы встречали гостей и дарили хорошее настроение.Фото: Андрей ГАШЕВ

А вот мама двух школьников Ирина Анисимова без ошибок ответила на все вопросы о детских и взрослых билетах, сроках их действия и правилах проезда пассажиров с детьми.

- Каждую неделю ездим, все знаем наизусть! – улыбается Ирина.

Задания для детей были попроще, но при этом поучительнее. Все они касались самой важной темы – безопасности на железной дороге. Ведущий из трех вариантов ответов на вопрос предлагал выбрать один - верный. Тем, кто сомневался и сразу не мог ответить, он задавал наводящие вопросы, а потом объяснял, почему именно этот ответ правильный. Так что для маленьких пассажиров викторина превращалась в интересный мини-урок.

- Мы с мамой часто ездим на электричке, она мне всегда говорит, чего нельзя делать. Поэтому на вопросы я ответила правильно! – похвасталась шестилетняя Арина.

Были и забавные задания – сделать селфи у пригородной кассы, сфотографироваться с клоуном-мимом, поучаствовать в шуточном командном конкурсе, показать свою ловкость и смекалку.

Все, кто отвечал правильно (а дети просто – за смелость) получали сладкие подарки и сувениры от Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Ну, а зрители зарядились хорошим настроением, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

ЦИФРЫ

Более 15 миллиардов пригородных пассажиров перевезли «Российские железные дороги» с начала своей деятельности.

Свыше 1 млрд пассажиров перевезло ОАО «РЖД» в 2017 году. Услугами Северо-Западной пригородной пассажирской компании воспользовалось почти 77 млн. человек