Александр Беглов провел совещание по отопительному сезону в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-08T19:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов провел в Смольном совещание по вопросам, связанным с отопительным сезоном. В нем приняли участие главы профильных комитетов, а также главы администраций районов города. Они представили доклады об устранении дефектов на тепловых сетях.

Напомним, что с 24 сентября Петербург перешел на периодическое протапливание. А уже через четыре дня – с 28 сентября – в городе на Неве запустили регулярное отопление. Однако, по данным дежурных служб, проблемы с горячей водой в батареях все еще возникают.

– По состоянию на 8 утра сегодня в городе было 25 дефектов, из них 18 относятся к ГУП ТЭК, семь – в зоне ОАО «Теплосеть». На текущий момент данные дефекты ликвидированы, – отметил в своем докладе Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Все многоквартирные жилые дома Петербурга получили паспорта готовности к отопительному сезону. Однако, как было отмечено в ходе совещания, проблемными остаются объекты, которые находятся в ведении Министерства обороны России.

Всего из 1,5 миллионов стояков в жилых помещениях Петербурга без циркуляции по данным на 8 октября осталось 103 стояка. Из них 72 – в Кировском районе, 15 принадлежат Василеостровскому, 10 – Красносельскому и 6 – Кронштадтскому районам.

– Жилищный комитет совместно с администрациями районов проконтролировал ситуацию. По плану наших совместных работ к сегодняшнему вечеру циркуляция по данным стоякам должна возобновиться и все жилые помещения будут иметь тепло, – отметил председатель Жилищного комитета Валерий Шиян.

Выяснилось также, что проблемы с отоплением возникают у администраций районов с частными управляющими компаниями. Однако Александр Беглов дал понять главам районов Петербурга, что ответственность за тепло в домах лежит полностью на них. И неважно, какая компания или чье ведомство препятствует комфорту петербуржцев.

– Я лично позвоню Министру обороны, чтобы он разобрался в ситуации. Непрофессионализм не должен отражаться на качестве проживания людей в своих домах. Все нерадивые сотрудники должны знать, что понесут ответственность независимо от ведомственной принадлежности, – отметил Александр Беглов. – Люди платят деньги и хотят тепло. И это касается не только теплоснабжения, горячей воды, это касается и электроснабжения. Все коммуникации, которые поддерживают жизнеспособность дома, должны быть на первом месте. У нас впереди длинная зима, и люди должны быть уверены, что у них все будет в порядке.