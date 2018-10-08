2018-10-08T22:21:15+03:00
Происшествия

Взрыв дизельной котельной в Горелово

Пожарные работают с открытым огнем [видео]
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Взрыв дизельной котельной в Горелово.

В Горелово, что под Санкт-Петербургом, горит ярким пламенем дизельная котельная. Причем сначала очевидцы слышали громкий взрыв, и спустя считанные секунды все охватило огнем.

Свидетели ЧП выложили видео пожара в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте. Как уточнили в региональном управлении ГУ МЧС, горит здание на улице Волхонское шоссе, дом 206. Там расположена дизельная котельная предприятия "Автодор".

На место приехали пожарные, полиция и машины реанимации. Подробности происшествия выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако специалисты не исключают возможность нового взрыва.

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