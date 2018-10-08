Руководство "Зенита" осудило участие Александра Кокорина в нападении на столичного чиновника в кафе

8 Окт. 23:29 2018-10-08T23:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Ну, не может Александр Кокорин жить спокойно! Футболиста "Зенита" тянет на "приключения". То по встречке на своем "Порше" гоняет, то шампанским в Монако поражение родной сборной отметит. То главного тренера национальной команды троллит. А теперь вот избил человека.

В общем, как может, привлекает к себе внимание общественности и правоохранителей, а боссам "сине-бело-голубых" потом красней за своего нападающего.

- Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение, - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Напомним, в понедельник утром Александр Кокорин на пару со своим закадычным другом из "Краснодара" Павлом Мамаевым напали в одном из столичных кафе на посетителя, сделавшего шумной компании замечание.

kokorin9 С Победой Зенит ,Пашу с голом ,Президента с Днём Рождения #10летдружбы

- Между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Двое молодых людей - это звезды "Зенита" и "Краснодара" Кокорин с Мамаевым. И пострадавший тоже оказался не простым гражданином, а директором департамента минпромторга. Константин Пак завтракал в том кафе со своим коллегой. Досталось и товарищу. Но не сильно.

А вот Пак снял в травмпункте побои и написал заявление в полицию. И хочет, чтобы статьей "побои" дело не ограничилось. "Хулиганство" с наказанием до семи лет лишения сврбоды - вот, чего, по мнению Пака, заслуживают наши футболисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на сотрудника Минпромторга

В сети появилась видеозапись нападения игрока питерского «Зенита» Александра Кокорина и его товарища, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака. (подробности)

Мамаеву и Кокорину предлагают запретить играть в сборной после избиения чиновников в московской кофейне

Только вчера игроки «Зенита» и «Краснодара» бились на поле, демонстрируя красивую игру. А сегодня – новая битва, и, увы, далеко не такая красивая (подробности)