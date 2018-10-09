2018-10-09T00:31:44+03:00
Звезды

Молодая супруга Ивана Краско ответила фотографией на слухи о любовнике в Израиле

И заявила, что замуж она не собирается
Елена МОЛОДКИНА
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Наталья ездит в Израиль к семье, а не к любовнику. Фото: InstagramНаталья ездит в Израиль к семье, а не к любовнику. Фото: Instagram
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Брак 87-летнего Ивана Краско и 27-летней Натальи Шевель уже не просто трещит по швам, а практически развалился. Супруги говорят о расставании уже не один месяц. И не только между собой, но и на всю страну.

Иван Иванович сетует, что хочет детей, а Наташа ему не дает снова ощущутить радость отцовства. И потому почтенный актер заглядывается на других девушек, да помоложе. А потом все вместе идут на ток-шоу, чтобы поговорить о том о сем, да подзаработать.

Впрочем, многие уверены, что причина развода этой пары вовсе не в новой пассии Ивана Краско. Ходят слухи, что изменяет, наоборот, Наталья. Мол, в последнее время девушка зачастила в Израиль. К любовнику, не иначе.

Дабы развеять все слухи о своей тайной личной жизни, Наталья Краско решила ответить на домыслы через "Инстаграм".

- Прочитала статью про то, как я езжу к любовнику в Израиль. На фото мои брат и сестренка. Замуж я не собираюсь, и после развода с Иваном Ивановичем еще долго мне никто не будет нужен. Я приезжаю к семье. В мою любимую страну, - написала Шевель-Краско на своей странице в соцсети.

И добавила свое официальное заявление, что сейчас она не рассматривает никаких отношений. А на всех фото из Израиля - ее родственники.

natalia_kraskonatalia_krasko
На фото мой брат
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