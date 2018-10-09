На «Авито» продают плитку с тротуаров Петербурга

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-09T14:06:17+03:00

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Петербуржцы и жители Ленобласти любят продавать необычные вещи в Интернете. На сайтах объявлений уже встречались то чугунные львы, то витражи, то ворота старинных усадеб, то отдельные части исторических домов. На этот раз смекалистые продавцы удивили новым объявлением на сайте «Авито» Купить они предлагают тротуарную плитку, снятую с улиц Петербурга.

- Реализуем тротуарную плитку отличного качества, б/у (навалом) с доставкой до вашего объекта! Плитка практически новая, в использовании всего один год, - гласит объявление, которое было выставлено 7 октября.

На фотографиях можно узнать и одно из мест, откуда эту плитку добыли во время ремонта тротуаров, - вдоль дома №69 по улице Садовой.

Продавцы отмечают, что материал прекрасно подойдет, чтобы замостить им тропинки или парковку на даче. Купить можно от 20 кубических метров. Довезти обещают на самосвале в нужное место и в Петербурге, и в Ленобласти. Например, доставить во Всеволожск 20 кубометров материала корреспонденту «Комсомолки» предложили за 17 тысяч рублей. И подчеркнули, что плитка как новая. При этом на вопрос, почему же ее сняли с улиц Северной столицы, если ей всего год, продавец не смущаясь ответил:

- Это уже не ко мне, это к городу вопросы.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) «Комсомолке» рассказали, что в этом году действительно проводился ремонт тротуара в рамках адресной программы. Но отметили, что тротуарной плитке, которую сняли на этом участке Садовой, уже как минимум лет 10, но никак не год.

– Автору объявления нужно во что бы то ни стало реализовать свой товар. И, конечно, продавец может слукавить, «новенькая» плитка или нет, – отметили в пресс-службе КРТИ. – Согласно дефектной ведомости, годы последнего ремонта тротуара на Садовой улице – 2001-2004 – на участке от Вознесенского проспекта до Гороховой улицы. И 2006 – от Вознесенского проспекта до набережной Фонтанки.

Однако отрицать, что плитка из объявления действительно может быть с городских улиц, в КРТИ не стали.

– Непригодная для дальнейшего применения плитка, снятая при ремонте городских тротуаров, в любом случае подлежит утилизации именно подрядной организацией, – рассказали в пресс-службе КРТИ. – У заказчика в лице «Дирекции транспортного строительства», подведомственной КРТИ, согласно российскому законодательству, нет полномочий реализовывать бывшую в употреблении плитку.