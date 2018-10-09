В честь 300-летия Невского проспекта у Казанского собора выступит хор

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-09T15:15:11+03:00

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Невскому проспекту Северной столицы исполняется 300 лет. Его строительство началось в 1713 году, а уже через 5 лет было открыто движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. В честь трехвекового юбилея главной городской магистрали, в Петербурге 13 октября 2018 г. на площади перед Казанским собором состоятся праздничные мероприятия.

Откроет праздник торжественный молебен, после которого с речью выступят официальные лица. В 11.30 начнется театрализованное костюмированное представление, посвященное истории Невского проспекта. А после его завершения горожане и гости Северной столицы смогут принять участие в полюбившейся всем народно-патриотической акции «Народный хор Победы». Начать акцию планируется в 12:30, а закончить в 13:00.

Народный хор Победы – патриотический флешмоб проводящийся в Санкт-Петербурге с 2015 года и приуроченный к 9 мая – Празднику Победы. Однако формат акции настолько полюбился горожанам, что Народный хор собирается для исполнения песен и на другие праздники, например на День ВМФ.

Основная идея акции – дать людям возможность не просто услышать любимые песни, а самим стать исполнителями стихийно объединившись в Народный хор. Ведь песня идущая от чистого сердца – лучший способ выразить радость и отпраздновать любое значимое событие в жизни города. В этот раз участникам Народного Хора организаторы предалагают исполнить 5 песен – «Ленинград», «Крейсер Аврора», «Катюша», «Смуглянка», «Вечерняя песня». Принять участие в акции организаторы приглашают всех желающих, ведь 300-летие Невского проспекта отличный повод чтобы вновь собраться у Казанского собора и вместе спеть любимые песни. Тексты песен можно будет найти в группе акции в Вконтакте и в специальном выпуске газеты Комсомольская Правда.