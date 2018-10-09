Бурунов и Маленков пошутят в КЗ Колизей 5 декабря

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-09T15:25:38+03:00

«Чтение мыслей» - это смесь стендапа, театра и кино, интерактивное представление, в котором юмористические монологи перемежаются общением с публикой и видеороликами

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Александр Маленков – писатель, редактр мужчкого журнала. Сергей Бурунов – актер, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Домашний арест», герой «вирусных» видео и артист проекта «Большая разница». А также главный герой последних клипов группы «Ленинград».

Они вместе выйдут на сцену КЗ Колизей 5 декабря, чтобы возродить и осовременить концертный жанр юмористических чтений.

Творческий тандем зародился в проекте «БеспринцЫпные чтения», где Маленков исполнял со сцены свои миниатюры, основанные на письмах главного редактора. Артист Бурунов выступал с чтением рассказов писателей, участников проекта. На волне успеха совместного творчества у Маленкова и Бурунова родилась мысль о создании сольной программы.

Александр Маленков:

«Я пишу о том, что витает в воздухе. Это то, что все чувствуют, но никто еще не сказал. Когда мне говорят «Точно! Ты как будто прочитал мои мысли!», я считаю это лучшим комплиментом, отсюда и название программы. А уж если это удалось сформулировать смешно, успех обеспечен.

Мне говорят, что я напоминаю Жванецкого. Я краснею и бегу переписывать, чтобы вышло еще лучше, еще смешнее – после такого сравнение нельзя опозориться. Я не пользуюсь неприличной лексикой, тем более матерной. Туалетный юмор – запрещенный прием для меня, очень легко заставить людей смеяться, спустившись на один этаж. У меня интрига разворачивается на верхнем этаже, в голове, а не в области таза. Мои темы – не только отношения полов и быт, но политика, наука, спорт, даже правила русского языка. Так сложнее, так интереснее. Возможно это не так доходчиво, но я пытаюсь возродить интеллигентный юмор.

Бурунов – не просто комический, он – космический артист. Сереже идеально дается портрет нашего современника. Почему он так любим и популярен? В нем мужчины узнают себя, а женщины своих мужей. О лучшем артисте нельзя было и мечтать».

Сергей Бурунов:

«После работы в театре Сатиры я надолго завязал со сценой. И больше 10 лет жил в кадре. Мне нравится, что сейчас я вернулся. Видеть глаза зрителей напрямую, а не только читать отзывы о моей работе в интернете – это такой бодрящий стресс. Моментальная отдача, живая энергия общения, импровизация – это то, чего вы никогда не получите, сидя у экрана.

Я очень любил смотреть выступления Жванецкого, дуэта Карцева-Ильченко и других «стендаперов» ХХ века. Программа, которая у нас получилась, связывает традиции юмористических чтений, творческих вечеров и современный, динамичный, откровенный формат смеха. Настоящий документ эпохи».

«Чтение мыслей» – это палитра современного юмора, полтора часа интеллектуального смеха, целый вечер позитивных впечатлений. Помимо искрометных скетчей Александра Маленкова, зрители увидят фрагменты фильмов Сергея Бурунова, услышат личные истории со съемочной площадки, а также смогут в режиме он-лайн задавать вопросы артисту и автору.

Начало в 20.00