2018-10-09T10:31:09+03:00
Происшествия

В Петербурге и Петрозаводске задержали торговцев бомбами, винтовками и гранатами

ФСБ накрыла лабораторию по производству оружия. У преступников нашли почти 1,5 килограмма взрывчатки
Роман ЛЯЛИН
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Сотрудники ФСБ накрыли лабораторию по производству оружияСотрудники ФСБ накрыли лабораторию по производству оружияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативники ФСБ накрыли "банду" торговцев оружием. Трое преступников работали в Карелии и Санкт-Петербурге. Силовики провели обыски сразу в нескольких городах и нашли взрывчатку, которой бы хватило. чтобы подорвать не только метро, но и торговый центр.

- Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств (СВУ), огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа, - рассказывают в ФСБ РФ. - Уже возбуждены уголовные дела.

Во время рейдов силовики задержали трех участников "банды" в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Их уже взяли под арест. Боевой арсенал торговцев оружием впечатлил даже ФСБ.

- Во время обысков оперативники нашли 36 самодельных взрывных устройств, свыше 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия, среди них - пистолеты Макарова, Люгер и другие, винтовка «Мосина» и различные обрезы ружей. Также было найдено 1400 патронов, две гранаты, свыше 100 основные частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Все изъятое силовики уже отправили на исследование. В ФСБ уточнили, что у членов "банды" была специальная лаборатория для изготовления оружия и бомб. Кроме этого, преступники занимались модернизацией оружия.

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