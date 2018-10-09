«Собибор» Константина Хабенского попал в список претендентов на «Оскар»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-09T12:18:25+03:00

Фильм петербургского актера и режиссера вошел в число 87 картин в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

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«Собибор» Константина Хабенского попал в расширенный список картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На официальном сайте самой известной в мире кинонаграды, опубликованы 87 творений режиссеров из разных стран мира, которые будут бороться за победу.

В самом фильме рассказывается реальная история о советском военнопленном Александре Печерском, который будучи евреем по национальности, попал в так называемый «лагерь смерти» Собибор, в котором нацисты уничтожали иудеев.

Печерский – его роль исполняет сам Хабенский – всего за три недели организовывает в лагере группу, которая планирует совершить побег. В число заговорщиков вошли в основном пленные из стран Западной Европы и Польши. Под руководством Печерского они организовывают восстание, в ходе которого из лагеря массово убегают заключенные. Эта попытка стала единственным успешным побегом за всю историю Собибора.

Стоит сказать, что нынешняя экранизация - не единственная. В 1987 году по книгам Томаса Блатта «Из пепла Собибора» и Станислава Шмайзнера «Ад в Собиборе» был поставлен совместный британско-югославский фильм «Побег из Собибора» с Рутгером Хауэром в главной роли.

Наряду с фильмом Хабенского, на «Оскар» претендуют украинский фильм «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы, в котором идет речь о жизни Юго-Востока Украины в последние годы, белорусский «Хрусталь» Дарьи Жук и другие картины.

Сейчас режиссерский дебют петербургского актера уже идет в российском кинопрокате.