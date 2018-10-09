Жительница Омска, подарившая дочку учительнице из Петербурга, отделалась штрафом

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-09T14:06:17+03:00

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Громкая история с дарением новорожденной девочки, практически получила свое логическое завершение. Сегодня, 9 октября, Кировский районный суд Омска вынес приговоры обеим участницам преступления. И подарившая малышку местная мамочка и забравшая ребенка петербурженка получили свое наказание, которое, к слову, оказалось очень мягким.

- Действия матери – Кристины Лыскиной переквалифицированы по «Незаконное усыновление». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 24 000 рублей, - сообщает пресс-служба Кировского суда Омска.

При этом женщине, которая подарила дочку из-за тяжелого материального положения в семье, разрешили выплачивать сумму в рассрочку – по 2 тысячи в месяц. Сама Лыскина раскаялась в своем поступке, сказала, что уже устроилась на работу и хочет вернуть ребенка назад. Такая вероятность существует, так как родительских прав ее не лишили.

Другая участница истории – 43-летняя бывшая учительница начальных классов из Петербурга, которая вывезла ребенка из Омска по поддельным документам, также осталась на свободе. Статью «Торговля людьми», грозившую длительным скором, ей смягчили на «покушение», а также «Незаконное усыновление». По решению суда женщина должна полтора года трудиться на общественных работах, отчисляя 15 процентов от зарплаты в счет государства.Сама Ольга Петрова надеется, что малышку вернут, но не ей, а родной матери.

Напомним, что дикий, хоть и не такой редкий по нынешним временам инцидент произошел в начале июля 2018 года, а стало известно о нем только 18 сентября, когда делом занялся Следственный комитет России по Омской области. Малышку, которую молодая мать не могла содержать из-за отсутствия средств и помощи со стороны родных, омичка решила подарить. По интернету нашла жительницу Петербурга, желавшую усыновить ребенка.

Женщины договорились, и 43-летняя Ольга Петрова купила поддельное свидетельство о рождении за 2 миллиона рублей. По нему она увезла девочку в Петербург. Обман раскрылся из-за того, что родная мать проболталась знакомой о своем поступке, а та не смогла молчать и сообщила в полицию. Когда о преступлении стало известно, 3-месячного ребенка изъяли из семьи и передали в дом малютки. Сейчас малышка находится там, уже нашлись люди, готовые ее удочерить, однако пока судьба девочки не определена.