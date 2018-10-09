2018-10-09T17:15:46+03:00
Общество

Дарите золото любимым вместе с "Комсомолкой"

Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок
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Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок.Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Думаешь, что подарить девушке, маме или подруге? Все очень просто! Купи газету "Комсомольская правда" в среду, 10 октября 2018 года, вырежи из нее купон и обменяй его на подарок в любом магазине 585 Золотой.

Купон в газете будет только 10 октября!

Все подробности - в газете!

Адреса магазинов, в которых Вы можете получить подарки, ищите на сайте или по многоканальному телефону 8 800 5555 585.

Вот такой купон нужно найти в номере газеты "КП" от 10 октября.

Вот такой купон нужно найти в номере газеты "КП" от 10 октября.

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