Дарите золото любимым вместе с "Комсомолкой"
Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок
Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вот такой купон нужно найти в номере газеты "КП" от 10 октября.