Дарите золото любимым вместе с "Комсомолкой"

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-09T17:15:46+03:00

Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купи газету "Комсомольская правда" 10 октября 2018 года, найди купон и обменяй его на подарок

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Думаешь, что подарить девушке, маме или подруге? Все очень просто! Купи газету "Комсомольская правда" в среду, 10 октября 2018 года, вырежи из нее купон и обменяй его на подарок в любом магазине 585 Золотой.

Купон в газете будет только 10 октября!

Все подробности - в газете!

Адреса магазинов, в которых Вы можете получить подарки, ищите на сайте или по многоканальному телефону 8 800 5555 585.