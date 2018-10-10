И Шнуров туда же: Лидер «Ленинграда» получил фингал в драке с подписчиком
Инстаграм Сергея Шнурова обновился. После развода с Матильдой и в преддверии большого концерта в Петербурге рок-музыкант удалил со своей странички все видео и фото. Казалось бы, начал жизнь с чистого листа. Ан нет! Шнуров все тот же - отрицательный герой, как он сам про себя говорит. Порадовал он своих подписчиков свежим снимком с огроменным синим фингалом под левым глазом. "Фишку", судя по описанию поста, Шнуров заработал в ходе драки. Но это не та драка с футболистами Кокориным и Мамаевым, о которой многие сразу почему-то подумали...
Шнуров показал свое лицо после драки.
«Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком,
Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка».
Он - «где фотки, в Инсте, ..ка? Где стихи? Их нету!
Будет, ..., тебе наука!» И ... по ... (ударил сильно по лицу, - примеч.Авт.).
Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно,
Пострадавший очень сильно, Даже вероломно».
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