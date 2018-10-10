2018-10-10T13:26:04+03:00
Звезды

И Шнуров туда же: Лидер «Ленинграда» получил фингал в драке с подписчиком

Так Сергей сам объяснил на происхождение «фишки» под глазом
Степан СТЕПАНОВ
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Не Кокорин, но тоже засветился в драке.Не Кокорин, но тоже засветился в драке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инстаграм Сергея Шнурова обновился. После развода с Матильдой и в преддверии большого концерта в Петербурге рок-музыкант удалил со своей странички все видео и фото. Казалось бы, начал жизнь с чистого листа. Ан нет! Шнуров все тот же - отрицательный герой, как он сам про себя говорит. Порадовал он своих подписчиков свежим снимком с огроменным синим фингалом под левым глазом. "Фишку", судя по описанию поста, Шнуров заработал в ходе драки. Но это не та драка с футболистами Кокориным и Мамаевым, о которой многие сразу почему-то подумали...

Шнуров показал свое лицо после драки.

Шнуров показал свое лицо после драки.

«Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком,

Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка».

Он - «где фотки, в Инсте, ..ка? Где стихи? Их нету!

Будет, ..., тебе наука!» И ... по ... (ударил сильно по лицу, - примеч.Авт.).

Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно,

Пострадавший очень сильно, Даже вероломно».

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