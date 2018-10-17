«Отравитель Скрипалей Петров» оказался не агентом ГРУ, а официантом из Петербурга

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-17T12:55:37+03:00

На этом фото Саше не больше двадцати. Рядом его друг, теперь известный в городе сомелье.

В общепите парень подрабатывал во время учебы в военно-медицинской академии

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Британские таблоиды продолжают городить огород из сплетен вокруг туристов из Солсбери Руслана Боширова и Александра Петрова. Но реальность оказалась гораздо более скучной. Например, выданный за военного врача Александр Петров (он же, по мнению иностранных журналистов Александр Мишкин) в начале 2000-х получал задания вовсе не в ГРУ, а на кухне простого питерского кафе.

По крайне мере, его бывшие коллеги бьют себя кулаком в грудь и уверяют, что Петров — первоклассный официант. Саша Мишкин 18 лет назад подносил еду бизнесменам в центре Северной столицы.

- А помните, в заведенье «Гарсон Гарсон (Garcon Garcon) году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож, - написал на своей страничке в социальных сетях управляющий галереи современного искусства «Анна Нова» Николай Евдокимов.

СКАЗАНО. Бывшая коллега «туриста из Солсбери» Александра Петрова о его карьере в общепите 00:00 00:00

Другие работники общепитов тоже припомнили пухлощекого веселого Шурика.

- Да, я действительно узнала на видео официанта Сашу Мишкина – одно лицо с этим Петровым, - рассказала «КП-Петербург» Юлия Филиппова, сейчас она управляющая сетью кондитерских Garcon. - В начале нулевых я работала с Сашей, обычный парень. Учился в военно-медицинской академии, а в кафе подрабатывал.

В распоряжении «КП» оказалась фотография Петрова / Мишкина тех времен. На карточке он позирует на фоне винных бутылок. Автор этого снимка теперь известный в городе сомелье.

- Я искренне благодарен Саше за то, что он помог знакомому студенту, то есть мне — привел на работу в «Гарсон», - не особо желая общаться, говорит мужчина.

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