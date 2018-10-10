Парочка каннибалов страдала от одиночества: Дирижер, съевший парня в Ленобласти, показал, как убивал жертву

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-10T12:47:25+03:00

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Жители деревни Новинка в Ленинградской области до сих пор не могут прийти в себя после жестокого убийства 21-летнего односельчанина Саши. Изуродованное тело парня нашел его брат, когда приехал тушить пожар в доме. Никиту от увиденного трясло еще несколько дней: туловище Саши лежало под белоснежной простыней, пропитанной кровью, а части тела - на сковороде и в печи - преступники после убийства хотели приготовить жертву на ужин. Никто из сельчан тогда даже не предполагал, что к жестокому преступлению причастна еще и 12-летняя девочка.

Школьница из Сочи страдала от одиночества. Найти себе друзей в реальной жизни она не смогла, поэтому старалась привлечь к себе внимание в социальных сетях. Подросток писала о желании покончить с собой и рассказывала знакомым, что пишет книгу о девочке, у которой нет друзей. В последнее время Алена (имя изменено - прим.ред.) стала вести себя совсем вызывающе, чем еще больше отпугивала от себя людей.

Девочка страдала от одиночестваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она очень странная, всякую дичь творила, - недоумевает приятельница школьницы. - Вещи резала на тряпки, и эти тряпки себе на лице как повязку завязывала. Она могла орать: «Я сейчас буду всех убивать» или «Я ходила драться и избивать парней». Но я думала, что это все фантазерство. Еще она говорила, что она фанатка Ганнибала Лектора…

На фоне одиночества девочка и познакомилась с 22-летним парнем с Алтая, который перебрался в Петербург вместе со своей 18-летней девушкой. Дирижер по образованию Антон снимал с возлюбленной в Северной столице квартиру. Однако незадолго до того, как Антон встретится с Аленой, его любимая погибнет, выпав из окна.

Каннибал уже признался в преступлении.

С будущей жертвой отчаянная парочка познакомилась в кафе. Саша решил приютить ребят у себя. Но его благородный поступок обернулся трагедией. Гости поссорились с хозяином квартиры, после чего убила его, расчленила и занялась каннибализмом. Сейчас обоих уже задержали силовики. Антона взяли под арест, а девочку поместили в спецучреждение для несовершеннолетних. И недавно следователи привезли Антона на место преступление, где он наглядно показал, как расправлялся с жертвой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/672667" frameborder="0"></iframe> Каннибал показал, как убивал в поселке Новинка 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

- Какая дверь? - спрашивают у Антона силовики.

- Вот эта, - бодро отвечает обвиняемый. В голосе парня раскаяние не чувствуется. В доме парень тут же прошел на кухню и наглядно показал на манекене, как убил Сашу. - Вот там, короче, был нож. Я вот так хватаю его за плечо и вот так прям (машет ножом обвиняемый).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/671564" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

Сейчас следователи уже предъявили парню обвинения.

- После обнаружения в квартире тела 21-летнего жителя поселка Новинка по подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний уроженец Алтайского края, - поясняют в СКР. - Его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома и объявленная в розыск в Сочи, решением суда помещена в специализированное учреждение для детей и подростков.

К слову, следователи также решили заняться силовиками, которые рассказали журналистам личные данные 12-летней школьницы.