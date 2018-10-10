Смольный судится с Мариинкой из-за реставрации дома Лермонтова

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-10T16:11:36+03:00

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Ситуацию с разрухой в единственном в Петербурге лермонтовском доме должен разрешить суд. Здание на улице Садовой, 61 (так называемый Дом княгини Шаховской) находится в плачевном состоянии уже много лет. На последние десять в его жизни пришлись выбитые окна, облупившиеся фасад и стены парадных, мусор во дворах.

Сейчас здание законсервировано. В 2010 году дом был признан аварийным, после чего жильцов оттуда расселили. Тем временем здание является объектом культурного наследия регионального значения. И с 2016 года находится в пользовании у Мариинского театра.

Учреждение культуры собиралось обустроить там собственный отель для приглашенных исполнителей и гостей театра. Но пока в здании так никто и не останавливался. Правда, есть в Петербурге группа людей, которая от исторического дома не отходит. Это градозащитники. Уже много лет они борются за то, чтобы в квартире на втором этаже сделали музей Лермонтова. Привлекают внимание общественности и власти, устраивают акции и поэтические вечера, устанавливают памятные знаки.

Так выглядел двор дома №61 на Садовой год назад. Фото: vk.com/dom_lermontova

Дело в том, что Дом княгини Шаховской сегодня единственный из домов поэта в Петербурге: остальные либо не сохранились, либо были перестроены. Лермонтов жил в квартире на втором этаже в 1836-1837 годах. В этих стенах он писал «Бородино». Здесь пережил дуэль Пушкина и создал «Смерть поэта». И именно отсюда ушел в первую ссылку на Кавказ. Но музея Лермонтова в этом здании все еще нет. Как и вообще сегодня в Петербурге. Работавший с 1883 года музей поэта в здании Николаевского кавалерийского училища уже век как утрачен.

– Музей Лермонтова в нашем городе был закрыт ровно сто лет назад, когда материалы передали в Пушкинский дом, который является институтом с соответствующим режимом работы, – рассказала «Комсомольской правде» активист Ольга Литвинова. – Мы хотим отстоять весь второй этаж, где сохранилась анфилада. Лермонтов заслужил иметь свой музей, а не уголок в Пушкинском доме.

Историческое здание укрыто фальшфасадами. Фото: пресс-служба КГИОП,

Тем временем Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) судится с Мариинкой. Театр к началу прошедшего сентября должен был разработать проектную документацию по ремонту и реставрации здания. Но так этого и не сделал.

– В связи с неисполнением в установленный охранным обязательством срок работ КГИОП обратился в Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга с исковым заявлением, – отметили в пресс-службе КГИОП.

Пока Смольный разбирается с пользователем здания, градозащитникам остается надеяться, что среди стен, которые помнят Лермонтова, не появится гостиничный номер.