Доступный цирк

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-10T16:57:41+03:00

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Юные жонглеры, акробаты и дрессировщики впервые вышли на цирковую арену. Каждому из них не больше 13-14 лет. И все они - воспитанники детской коррекционной школы № 5.

Артисты цирка на Фонтанке сделали ребятам невероятный подарок и пригласили их в гости. Началось все с экскурсии в закулисье, потом все вышли на манеж, где профессионалы продемонстрировали азы циркового искусства и раскрыли юным гостям секреты шоу.

- Неужели мы тоже сейчас это будем делать? - шепнул один мальчик другому.

- Я буду, я смогу! - ответил другой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/672750" frameborder="0"></iframe> Дети из коррекционной школы побывали в гостях в цирке на Фонтанке.Людмила ИЛЬИНА

Когда детей пригласили на манеж, все, не раздумывая, побежали. Кто-то сразу попытался залезть на канат, но акробат тут же остановил: сначала - инструктаж! Другие стали жонглировать кольцами, но большинство, конечно, решили позаниматься с цирковыми животными.

- Как его зовут? – тиская мохнатую собаку, спросила девочка у Заслуженной артистки России Елены Петриковой. И не дождавшись ответа начала командовать "Сидеть, лежать, голос!"

Конечно, больше всего детей привлекали лохматые четвероногие. Две собаки по кличке Периш и Чаки получили в этот день столько внимания и лакомств из рук детей, что впору садиться на диету. Дрессировщица Елена рассказал ребятам, как проходит обучение собак и показала, как правильно давать команды и кормить их вкусняшками.

Хватило внимания и белоснежному коню Принцу. Посидеть на статном жеребце для детей было уже событием, а взобраться на него без помощи взрослых - настоящей победой. Руководитель конного аттракциона Виолетта Александрова-Серж объяснила ребятам, как надо обращаться с лошадью, кормить ее, ухаживать.

- У нас необычная школа и детки особенные - это семиклашки, - рассказала завуч школы Моисеева Татьяна. Она сопровождала детей в тот день. - Они с небольшой задержкой развития, а наша задача сделать так, чтобы ребята полностью адаптировались в социуме. И этот день отличный опыт для них. Они взаимодействуют с артистами, пробуют себя в разных жанрах.

Цирковые животные получили от юных гостей обнимашек на месяц вперед.Фото: Людмила ИЛЬИНА

По словам Татьяны Анатольевны, в истории школы даже бывали случаи, когда выпускники поступали и успешно заканчивали высшие учебные заведения. Именно такие мероприятия в сочетании со стараниями педагогов и семьи, помогают детям раскрыться.

- Посмотрите на Варю! Ее не стащить с каната, - восхищается своими учениками Моисеева. - А у Сабины, которая с собаками играет, столько радости на лице. Я их такими не часто вижу, потому что учеба дается нелегко. Сегодня они довольны собой, и как мало им нужно для счастья. Сесть на лошадь, походить по канату...

- Я первый раз в цирке, - рассказал Вероника. – Мне очень все понравилось, я играла с собачкой и ходила по канату.

- А я Вова, я лазил по шесту, - перебивает ее лучезарный парнишка. - Я залез почти до самого конца, до самого купола.

После часового интерактива на манеже, детишек ждал еще один сюрприз. Им прислали видеообращение одни их самых прославленных артистов цирка – братья Запашные.

Этот день ребята запомнят надолго.Фото: Людмила ИЛЬИНА

- Ребята, мы рады приветствовать вас в стенах цирка, надеемся, вам понравилось у нас, - обратились к ребятам Запашные. – Никогда не слушайте, если вам будут говорить, что вы чего-то не можете, только вам решать, сможете вы что-то или нет, а упорный труд и вера в себя, все что надо, чтобы добиться успеха.

Эти слова были отличным завершением дневного приключения, ведь именно это и хочет услышать каждый особенный ребенок.