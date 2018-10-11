Сын искренне сожалеет, что ударил Пака: Отчим Кокорина публично извинился за футболиста

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-11T11:23:22+03:00

Драчун Кокорин отправился в СИЗО, извиняться за его поведение пришлось отчиму. Фото: Александр ГЛУЗ

Кирилл Логинов заверил общественность, что Александр раскаивается и полностью осознал, что был не прав

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Сегодня подписчики Александра Кокорина и любители футбола испытали дежавю, открывая инстаграмм знаменитого футболиста. Пока спортсмен-дебошир вместе со своим закадычным другом Павлом Мамаевым сидит в СИЗО, в его официальных аккаунтах появились извинения.

В той же манере, в какой когда-то Кокорин извинялся за шумную вечеринку с шампанским в Монако. Душераздирающие фразы остались те же, но изменились имена пострадавших. И добавились сожаления о том, что из полиции именитого футболиста злые полицейские не выпускают.

- От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации, - написал отчим Кокорина Кирилл Логинов. - Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил Господина Пака и хотел сегодня, после допроса, извиниться перед ним, но не успел – не дали возможности.

Публичное извинение за драку Кокорина от его отчима.Фото: СОЦСЕТИ

Правда, почему Логинов не извинился перед остальными избитыми (а это Сергей Гайсин и водитель телеведущей Первого канала) – загадка. Неизвестно также прочтет ли пострадавший Пак извинения футболиста. Но отец драчуна Кокорина уверяет: Саша все это не со зла! Это все было реакцией на оскорбления со стороны Пака.

- Я лишь как отец прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего обычный человек. А людям свойственно ошибаться, - резюмировал Логинов.

Кстати, «ошибка» Кокорина стоит ему не только отлучением от спорта, но и уголовным делом – спортсмену грозит тюремный срок.

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