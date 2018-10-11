Полная антисанитария: Роспотребнадзор оштрафовал «Суши Wok» в Петербурге на 131 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-11T11:04:54+03:00

А после проверки популярной сети общепита в Ленобласти, было закрыто 11 кафе

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Известная сеть быстрого питания «Суши Wok» попала под пристальное внимание сотрудников Росприроднадзора. Петербургское и областное управления ведомства, после жалоб местных жителей проверили несколько кафе и нашли множество нарушений в их деятельности.

- Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений предприятий, хранение и реализация продукции с истекшими сроками годности, отсутствие сопроводительной документации на продукцию, подтверждающей ее качество и безопасность, атак же нарушение правил личной гигиены персонала, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

За немытые руки работников и прочие проступки, индивидуальные предприниматели, работающие под общей вывеской «Суши Wok», были оштрафованы на 131 тысячу рублей.

Не меньше нарушений было найдено в работе и областных суши-баров этой сети. Из 11 проверенных точек общепита, во всех 11 нашлись проблемы с документами на продукты, санитарным состоянием оборудования и некачественной работой персонала. В итоге, по решению инспекторов, все кафе были закрыты на срок от 30 до 90 суток.

Иски в защиту прав потребителей уже направлены в местные суды, прокуратуры и Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.