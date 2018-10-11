СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-11T12:12:35+03:00

Пассажиров парома «Анастасия» два часа не пускали в Морвокзал Петербурга из-за чемодана с проводами. Фото: vk.com/club79464

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Если кому и повезло с погодой, так это пассажирам парома «Анастасия» прибывшего сегодня, 11 октября, в Морской порт Петербурга из Хельсинки. Людям почти два часа пришлось ждать на улице перед зданием терминала, прежде чем их пустили внутрь.

- С 9 утра не пускают в Морвокзал. В здании что-то проверяют с собаками. Нашли чемодан с проводами. Всех эвакуировали и попросили отойти от здания, - написали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что под осенним петербургским солнцем, на улице пришлось погреться и сотрудникам, работающим в здании. Пока подозрительную находку осматривали саперы и кинологи, несколько сот человек нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

В итоге оказалось, что ничего опасного в чемодане нет – кто-то просто оставил на виду свои личные вещи, а подозрительные петербуржцы приняли их за возможное взрывное устройство.

Только около 11 часов утра проверка была закончена, экстренные службы покинули территорию порта и пассажиры смогли зайти в помещение терминала, чтобы пройти таможенные процедуры.

Сейчас пассажирский Морской порт Санкт-Петербурга работает в обычном режиме, никаких задержек в расписании паромов нет.