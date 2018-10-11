Счастливая жизнь начинается с идеи

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-11T15:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

НОВЫЙ ПОДХОД

Помните, как несколько лет назад в Петербурге появились билборды с загадочной фразой «Я - Романтик»? И никаких пояснений: кто романтик и почему он решил всем об этом рассказать. Таким необычным образом строительная компания Seven Suns Development решила сообщить петербуржцам о своем первом жилом комплексе, строящемся в Северной столице. С тех пор застройщик построил и сдал в Петербурге несколько очередей разных проектов, которые от большинства петербургских новостроек отличает нечто большее, чем цвет фасада и кровли: у каждого квартала есть свое собственное лицо и идея.

КАЖДОМУ- СВОЕ

Жилой комплекс «Я - Романтик» на намывной территории Васильевского острова, например, призывает нас мечтать о чем-то своем, жить своей идеей, своей мыслью, своей жизнью. Место, где строится дом - одно из самых романтичных в Петербурге, там можно наблюдать шикарные закаты и восхитительные рассветы. Или лунную дорожку в водах Финского залива - кому как нравится.

Рядом появится комплекс «Тихая гавань…» - солнечное (в том числе и благодаря расцветке фасадов) место, куда хочется возвращаться. Здесь каждый сможет отвлечься от суеты мегаполиса и обрести гармонию. Увидеть по-настоящему важные для нас вещи и оставаться верными своему собственному курсу.

В Невском районе города на Октябрьской набережной уже построен и заселен комплекс «О, Юность». Пожалуй, ни перед кем город не открывал столько возможностей, как перед теми, кто здесь поселился: жизнь в мегаполисе и живописный вид из окна на реку. Романтика мостов, огни кораблей на Неве и в то же время ритм жизни современного европейского города. Разве это не поможет сохранить юность души?

Жить, наслаждаться жизнью и думать о ее смысле можно в квартале «Жизнь», который расположен в одной из самых престижных и благоприятных частей Санкт Петербурга - Московском районе. Обо всем остальном позаботился застройщик, выбрав для дома отличное место (неподалеку исторический центр, развязки КАД и ЗСД, парки, развитая инфраструктура) и благоустроив территорию внутри комплекса. Во дворе, например, есть закрытые домики с мангальной площадкой внутри. Они рассчитаны как на несколько человек, так и на компании побольше. А воспользоваться ими могут все, кто пожелает.

ЖК «Внутри» называют кварталом здорового образа жизни и изюминкой Курортного района. Он расположен в экологически чистой зоне Карельского перешейка. Здесь создано уникальное пространство, сочетающее богатую спортивно-культурную инфраструктуру, близость к Северной столице, КАДу и преимущества жизни на берегу моря, вдали от пробок и шума мегаполиса. До собственного благоустроенного пляжа с кафе и ресторанами всего десять метров, а со стороны берега квартал окружает хвойный лес. Из фишек - свободный выход на крышу, где оборудованы места для отдыха. Это место для жизни, творчества, развития и спорта.

ПОЛНОЦЕННАЯ СРЕДА

Все жилые комплексы Seven Suns Development возводятся под брендом «Светлый мир», который отличается не только уникальным подходом к дизайну и планировке пространства внутри жилого комплекса. «Светлый мир» предполагает создание в каждом проекте дополнительной инфраструктуры и активностей, которые помогут людям быстрее познакомиться и наладить добрососедские отношения. Так, например, в каждом комплексе появятся соседские центры. Кроме того, новоселам будут доступны бесплатные спортивные, образовательные и творческие площадки, музыкальные клубы, обсерватория, кинотеатры. Маленьких жителей порадуют необычные детские площадки, оборудование котор ых сделано из натуральной древесины и способствует укреплению здоровья, обучению и социальной интеграции детей разных возрастных групп.

При этом стоимость квартир в домах Seven Suns Development, расположенных в престижных и развитых районах Петербурга, выгодно отличается от ценников конкурентов. Дело в том, что застройщик возводит масштабные проекты, а это позволяет значительно снижать себестоимость квадратного метра. Кроме того, компания работает с минимальной кредитной нагрузкой.