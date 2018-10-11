2018-10-11T15:56:24+03:00
Недвижимость

Участок за городом: легко выбрать, легко купить, приятно жить!

На рынке недвижимости в ЛО тысячи предложений участков в сотнях коттеджных поселков, но найти надежного и опытного застройщика с портфелем разнообразных проектов и гибкой оплатой - задача сложная
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Найдите свой участок в одном из 15 коттеджных поселках в четырех районах Ленинградской области.Найдите свой участок в одном из 15 коттеджных поселках в четырех районах Ленинградской области.
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Компания «ФАКТ.» строит коттеджные поселки уже 10 лет и заявляет: «Участок мечты для полноценной жизни легко выбрать и просто купить!»

ЛЕГКО ВЫБРАТЬ

Найдите свой участок в одном из 15 коттеджных поселков в четырех районах Ленинградской области!

Любите отдых у воды и рыбалку? Выбирайте прибрежные поселки «Тишь да Гладь» вдалеке от суеты между двух озер или КП «Нева-Да» рядом с городом, в 50 метрах от Невы. Предпочитаете карельскую природу и участки на 1-й линии озер? Вам подойдет камерный поселок «Отрадная Бухта» с личным пирсом и слипом для лодок и катеров на берегу озера Отрадное. Если вам по душе озеро Пионерское, то идеальный вариант - КП «Сосновый пляж» с песчаным пляжем.

Ищете место для постоянного проживания недалеко от города с живописным природным окружением, развитой инфраструктурой и инженерией? Ждем вас на презентацию в поселки Всеволожского района! Рядом с озерами Манушкино и Прилесное у нас четыре проекта: топовый «ПриЛЕСный», его яркое продолжение «ПриЛЕСный 2.0» и два уютных КП «Родные пенаты» и «ПриЛЕСная усадьба».

Рядом с одним из чистейших озер области, Коркинским, расположились еще два интересных поселка. Демократичный «Коркинский ручей», а также активный и творческий КП «Кокосы».

У вас в приоритете земли ИЖС? Записывайтесь на просмотр в «Ульяновку» на берегу реки Тосны или газифицированный поселок «Любимово» близ Павловска и Пушкина.

У озер, рек или леса с управляющей компанией или без, рядом с городом или в сердце Карельского перешейка - у нас найдется все!

ЛЕГКО КУПИТЬ

С первого дня вы можете выбрать удобный формат общения с нами: телефон, электронная почта или мессенджер. Если вы не готовы оформить сделку сейчас, но не хотите упустить выгодную акцию, забронируйте участок на срок до 90 дней.

Хотите получить максимальную скидку? Оплачивайте 100% стоимости сразу и покупайте участок дешевле на 14%. Удобнее вносить деньги частями? Воспользуйтесь программой рассрочки до 48 месяцев или ипотекой. Наш штатный кредитный специалист помогает клиенту на каждом этапе: от выбора банка с комфортными условиями до подписания кредитного договора.

У вас есть сертификат «Земельный капитал в СПб»? Примем его в качестве оплаты! А если вы в процессе продажи имущества для покупки участка, то мы возьмем на себя эти хлопоты и приблизим переезд за город по программе «Недвижимость в зачет».

Становитесь и вы частью активного и позитивного сообщества жителей поселков «ФАКТ». Фото предоставлено компанией "ФАКТ".

Становитесь и вы частью активного и позитивного сообщества жителей поселков «ФАКТ». Фото предоставлено компанией "ФАКТ".

ПРИЯТНО ЖИТЬ

Мы построили 9 детских и спортивных площадок, провели 58 спортивных и творческих мероприятий и сделали счастливее тысячи семей. Жизнь в наших поселках шире границ участка: мы вместе веселимся, отдыхаем, гоняем мяч, высаживаем памятные аллеи… Это наполняет досуг каждой семьи яркими эмоциями. Наша цель - создание качественной среды в каждом поселке, чтобы у вашей семьи было все для интересной, насыщенной и комфортной жизни за городом. Становитесь и вы частью активного и позитивного сообщества жителей поселков «ФАКТ.»!

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