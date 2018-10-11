Кто на новенького?

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-11T16:35:41+03:00

Рассказываем о проектах в области жилого строительства, которые стартовали в Петербурге и Ленобласти в последние месяцы. Некоторые из них заслуживают особого внимания

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Много и пока недорого

После 1 июля 2018 года, когда вступили в силу поправки в 214-ФЗ, жизнь на первичном рынке Петербурга вовсе не закончилась. Наоборот, застройщики продолжили массово выводить в продажу новые объекты. Так, в июле стартовало 16 новых проектов, из которых девять - совершенно новые. В августе в продажу вышло 14 домов - 4 стартапа, остальные - новые очереди уже известных покупателям жилых комплексов и кварталов. В сентябре рынок пополнило еще 15 новостроек, сразу 7 из них - «новые лица» на первичном рынке. Остальные - очереди в старых проектах.

Эксперты объясняют такую бодрость просто: застройщики запаслись разрешениями на строительство еще в июне и сейчас постепенно выводят в продажу свои запасы. Для покупателей это большая удача: именно в домах, которые находятся на ранних стадиях строительства, на старте продаж, можно найти самые привлекательные цены.

Стройка ушла в город

На территории Ленобласти новых проектов появляется все меньше и меньше. Летом на рынок вышло четыре новинки (практически все расположены во Всеволожском районе), а в сентябре продажи начались всего в одной новостройке, очень скромной по размеру. Дело в том, что спрос на жилье в областных проектах в последние годы неуклонно снижается, а вот в Петербурге растет, поэтому и новых домов в Северной столице строится больше. Новостройки активно возводятся на месте бывших промзон, которые удачно расположены: неподалеку от центра, рядом с метро и выездами на городские магистрали.

Среди наиболее интересных проектов освоения «серого пояса» Петербурга эксперты называют редевелопмент территорий мясоперерабатывающего комбината «Самсон» в Московском районе Петербурга. Здесь, у пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта, недалеко от Пулковского шоссе, компания Seven Suns Development возводит жилой комплекс «Светлый мир «Жизнь…». Он станет одним из самых современных проектов в этой части Московского района. От новостройки можно быстро доехать до исторического центра (до станции «Звездная» - всего десять минут пешком!) и развязок КАД и ЗСД, неподалеку расположены парки, под рукой развитая инфраструктура престижного Московского района. При этом квартал находится в некотором удалении от магистралей, так что дома защищены от шума автомобилей и городской суеты. В четырех корпусах ЖК «Светлый мир «Жизнь…» запроектированы светлые квартиры с продуманными планировками, большими кухнями, комнатами правильной формы и просторными лоджиями. Среди особенностей проекта - авторская архитектурная концепция квартала, закрытая и безопасная территория, ландшафтный дизайн, масштабное озеленение дворов, спортивный кластер и развитая инфраструктура для детей. Детские площадки рассчитаны как на малышей, так и на ребят постарше - для них предусмотрены более сложные игровые конструкции. Кстати, оборудование для площадок производит датская компания Kompan - из гипоаллергенной и органической древесины робинии.

Интересна и цена квартир на территории бывшего завода. Например, минимальная стоимость однокомнатной квартиры в ЖК «Светлый мир «Жизнь…» начинается от 2,3 млн рублей, при средней стоимости «однушек» в Московском районе 3,5 - 4 млн рублей.

Взгляд на север

Традиционно активно застраиваются и северные городские территории, в частности Приморский район. К слову, у этого района одни из самых лучших перспектив: здесь строится Лахта-центр, а значит, со временем Приморский станет развитым деловым центром с обширной инфраструктурой. В то же время район соседствует с курортной зоной Петербурга, а на его территории расположился один из крупнейших городских парков - Юнтоловский заказник. В начале осени сразу два новых проекта в Приморском районе вывела в продажу ГК «РосСтройИнвест». На участке, ограниченном Сердобольской, Студенческой, Белоостровской и Земледельческой улицами строится ЖК Terra. Новый комплекс очень удачно расположен - ближайшие станции метро «Лесная» и «Черная речка» находятся в 1,1 и 1,5 км соответственно. До центра города можно доехать за 20 минут, до Петроградской стороны - за 10. В радиусе километра от будущего ЖК есть детские сады и школы, поликлиники, рынок, кафе и рестораны. Напротив ЖК Terra находится ТК «Ланской», до ТЦ «Европолис» на автомобиле можно доехать за 7 минут. При этом сам район тихий и с большим количеством зелени. ГК «РосСтрой Инвест» постарается эти преимущества сохранить и преумножить.

ЖК «Terra».

Одно из главных преимуществ локации ЖК Terra - близость рекреационных зон: дорога к крупнейшим городским паркам на Крестовском и Елагином островах займет 15 минут, совсем рядом находятся Ланской сад и парк Лесотехнической академии. А напротив будущего комплекса расположен Пионерский сад. По классу этот жилой комплекс будет ближе к «бизнесу» с рядом дополнительных опций, характерных для этого сегмента.

Не менее интересен еще один проект компании - жилой комплекс комфорткласса NEW TIME, который строится на Глухарской улице и по своей концепции, внешнему виду и набору опций отлично впишется в динамичный Приморский район. Комплекс выделяется отличной транспортной доступностью как для автолюбителей (поблизости расположены удобные съезды на ЗСД и КАД), так и для тех, кто пользуется общественным транспортом: автобусы и маршрутные такси ходят до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня».

Жилой комплекс комфорт-класса «NEW TIME».

При этом близость к парку и зеленым зонам делает этот район тихим, спокойным и экологически благоприятным. Кстати, из окон верхних этажей комплекса откроются великолепные виды на Юнтоловский заказник, Лахту и Финский залив.

Новые очереди

Осенью продажи стартовали сразу в нескольких очередях уже строящихся жилых комплексов Красногвардейского и Выборгского районов. Так, компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство еще 13 жилых корпусов в составе проекта комплексного освоения территории «Северная долина» на Парнасе. В общей сложности в 25-этажных домах будет почти 4000 квартир. Новая очередь комплекса появится в 21-м квартале повышенной комфортности - между Толубеевским проездом, улицами Шишкина и Заречной.

21 квартал («Северная долина»).

Не отстает и Красносельский район, где также возводится ряд интересных объектов. Новые предложения появились в конце проспекта Ветеранов, в этом же районе проект комплексного освоения территории «Балтийская жемчужина» с социальной и развлекательной инфраструктурой. Там же находятся проекты с незаурядными планировочными решениями. Единственный минус локации - отсутствие метро.

Новые проекты вышли в продажу и в Пушкинском районе - очень перспективном месте с уже существующей транспортной, социальной инфраструктурой, культурным наследием и большим количеством парков.

Кстати, в отличие от Мурино и Девяткино, весьма привлекательно выглядит Кудрово. Здесь достраиваются последние дома с интересной ценой. В ближайшие годы этот район уплотняться уже не будет, он останется таким, как сейчас.