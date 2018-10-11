В Петербурге «размораживают» цены на топливо

СЕГОДНЯ 18:18 2018-10-11T18:18:52+03:00

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ОКТЯБРЬСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

На последней «Прямой линии» дальнобойщик Алексей Короваев из Петербурга спросил президента, «как долго еще будут расти цены на топливо» и «сколько ж можно это терпеть?!». Эмоции его понимал тогда каждый автомобилист: в начале года цены на бензин и дизель опережали инфляцию аж в пять раз.

Но 1 июня, за неделю до разговора Владимира Путина с народом, акцизы на топливо снизили. С 1 июля решили снизить их и на нефтепродукты. Правительство договорилось с нефтяными компаниями цены на дизель и бензин не повышать.

Осенний рост цен предсказали еще летомФото: Алексей БУЛАТОВ

Власти обещали сдержать оптовые цены на топливо, но в августе они стали быстро расти. Топливные компании приблизились к нулю и ушли в минус. И с приближением зимы цены решили «разморозить».

– Это рыночно обосновано, исходя из закупочных оптовых цен и доходности, которая позволяет компаниям не уйти в ноль и в убыток, – объясняет президент «Петербургского нефтяного клуба» Олег Ашихмин. – К тому же, топливные компании сейчас готовятся перейти на реализацию зимнего топлива, а оно априори в опте дороже, чем летнее: это другой продукт с компонентами, которые не дают топливу замерзать.

НЕМАЖОРНАЯ МАРЖА

Первой растопить цены на дизель решилась «Петербургская топливная компания». За прошлые выходные цифры на ее заправках выросли на четыре рубля и перевалили за пятьдесят за литр.

– С 1 августа оптовая закупочная цена на дизельное топливо выросла почти на пятнадцать процентов, побив исторический максимум этого года, несмотря на то, что реализация зимних сортов еще не начата, – объяснил гендиректор «ПТК» Игорь Поворознюк. – Все это время мы сдерживали пропорциональный рост стоимости топлива на наших АЗС в интересах автомобилистов. Но теперь маржинальность (разница между затратами на производство и конечной ценой, которую платит потребитель. – Прим. ред.) стала устойчиво отрицательной. Мы вынуждены повысить цены на АЗС, чтобы поддерживать высокий уровень качества топлива.

Другие местные компании приостановили продажу топлива по талонам (аналог абонемента) и картам (для компаний). А вскоре стоимость дизеля подскочила до пятидесяти и на заправках концерна Shell.

– На цену топлива на заправочной станции влияет стоимость сырой нефти, государственные налоги и сборы, стоимость переработки нефти (то есть оптовая цена), логистические особенности и операционные затраты, – объяснили «Комсомолке» в российском представительстве Shell. – Эти факторы различаются для каждой страны, что объясняет различие в ценах на топливо как между странами, так и внутри страны. В последние месяцы в России наблюдался рост оптовых цен на нефтепродукты, в связи с чем мы были вынуждены скорректировать цены на наших АЗС.

ПОДОГРЕВАЯ ИНФЛЯЦИЮ

В Российском топливном союзе еще в августе назвали три причины «октябрьской оттепели». Во-первых, на фоне санкций происходит девальвация рубля, которая ведет к сокращению поставок топлива на внутренний рынок: торговать за рубеж выгоднее. Во-вторых, оптовая цена на бирже неуклонно растет. В-третьих, намечается ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Так, в начале сентября на полтора месяца закрылась Ангарская нефтехимическая компания.

– Иначе говоря, если не повысить экспортные пошлины на бензин, то уже осенью случится вторая волна топливного кризиса, – предупреждали в РТС. – Удорожание топлива ощущают на себе в целом все население и бизнес. Из-за роста транспортных расходов растут цены на все товары и услуги, подогревая инфляцию в целом.

В Федерации автовладельцев России признаются: «все это грустно, очень грустно».

– Дизельным топливом обогревают загородные коттеджи, хозяева которых зачастую являются и автомобилистами, – отмечает руководитель регионального представительства ФАР в Петербурге Дмитрий Можегов. – Удорожание дизельного топлива отражается на ценах на товары и услуги во всех отраслях, где есть транспортная составляющая. А скажите, где ее нет? Она есть везде, от медицины до похоронных услуг.

НАЛАДИТЬ БАЛАНС

Бензин пока держится: по словам Ашихмина, оптовые цены на него «пока еще дают возможность не уйти в минус». Однако, за последнюю неделю, по данным ФАР, на всех заправках Петербурга цены на него выросли примерно на восемьдесят копеек.

Параллельно подорожал и газ.

– Он вырос чуть ли не на десять рублей, – рассказывает Дмитрий Можегов. – И ездить на нем стало накладно. А ведь люди переоборудовали свои автомобили. Казалось бы, экологически чистое топливо, а ситуация создается такая, что от него приходится отказываться.

В следующем году цены на бензин могут вырасти до семидесяти рублейФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На носу – повышение акцизов на топливо и налоговые новшества. Оба изменения грянут 1 января.

– Ждем подъема, – вздыхает Можегов. – На следующий год прогнозируют шестьдесят и даже семьдесят рублей за литр бензина (сейчас – 41-52 рубля. – Прим. ред.). Изначально акцизы поднимали потому, что собирались отменить транспортный налог. Акцизы все поднимают, а транспортный налог никуда не делся. Получается, мы платим дважды, за автомобиль и на заправке.

Но эксперты надеются, что государство в очередной раз сдержит вечно растущие ценники.

– Розничные цены должны быть все-таки сопоставимы с возможностями наших автомобилистов, – рассуждает Олег Ашихмин. – И, чтобы это происходило, правительству, в первую очередь, нужно не допустить роста цен в опте. А для этого нужно заполнить рынок объемами нефтепродуктов, чтобы наладить баланс спроса и предложения на торгах.