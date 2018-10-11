2018-10-11T22:56:37+03:00
Звезды

Лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову «индифферентно, чем живут другие твари»

Музыкант опубликовал матерный стишок о своей женитьбе и участии в «Голосе"
Елена МОЛОДКИНА
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Кто? Шнуров в пальто! Фото: InstagramКто? Шнуров в пальто! Фото: Instagram
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Сергей Шнуров снова в строю! Что ни день - то новый пост в открытом заново "Инстаграме", а с ним и новый повод обсудить лидера "Ленинграда", его личную жизнь и творчество.

В четверг поздним вечером Шнуров написал свой ответ фанатам на так волнующие всех вопросы: о свадьбе, об участии в "Голосе" и об алкоголе. Разумеется, ответил в стихах. Конечно же, с матом.

"Начал пить бы! Бросил пить бы!

*** (зачем) в "Голос" ты полез?

Есть женитьба? Нет женитьбы"?

Шум стоит, как темный лес.

Шнуров - один из наставников "Голоса". Фото: Соцсети

Шнуров - один из наставников "Голоса". Фото: Соцсети

Напомним, вчера появились слухи, что Сергей привел в ЗАГС свою новую возлюбленную. И это через каких-то пару месяцев после развода с Матильдой! Как рассказал "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" Стас Барецкий, это все не шутки.

Свою будущую жену Шнуров представит на концерте на стадионе "Санкт-Петербург". Мол, "сюрприз будет". Так что градус интереса к личной жизни Шнурова не спадает. В своих стихах он, правда, недоумевает, почему всех это так волнует.

Сам интригует, сам подбрасывает новости, как уголь в печку, а потом сам же "не понимает" интереса к собственной персоне. Вот он-то совсем не такой!

"Одному мне, что ли *** (все равно),

Как у всех идут дела?..

Мне вообще индифферентно,

Чем живут другие твари -

С мылом или так без мыла...", - пишет Шнуров дальше. И говорит, что ни чьим надеждам он соответствовать не должен.

Подписчики в основном снова восхитились Сергеем и его умением выразить свои мысли остро, колко, с юмором. "Жестко, но правдиво!", "Так и есть", "Браво!", "В точку", "Серега - ты просто космос!" - писали фанаты под стишком. Правда, нашлись и те, кто оскорбился на "тварей". Но ведь это же Шнуров, который "не должен соответствовать надежде".

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