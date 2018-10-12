Стас Барецкий после ДТП готовится к операции, чтобы успеть на свадьбу Шнура

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-12T11:49:28+03:00

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Жизнелюбию и оптимизму Стаса Барецкого можно только позавидовать. Два дня назад, 10 октября, шоумен попал в серьезную аварию и получил несколько переломов. Артист уже назвал произошедшее покушением, но оптимизма из-за инцидента не теряет. Даже лежа на больничной койке он не снимает знаменитого пиджака и не убирает фирменную распальцовку. А еще откровенно рассказывает о своем здоровье. В ближайших планах – как можно быстрее выздороветь и прикатить на свадьбу старого приятеля, Сергея Шнурова.

- Врачи говорят, что нужна операция, - рассказал «КП-.Петербург» Стас Барецкий. - У меня перелом ноги, с ребрами проблема… Надоело уже лежать в этой палате, скучно, хочу домой. И на концерт «Ленинграда» - буду там обязательно, хоть на инвалидной коляске, но приеду туда.

Именно на этом концерте, по словам Барецкого, Шнур представит свою новую невесту. Произойдет все 19 октября.

Барецкий не теряет оптимизма даже на больничной койкеФото: Личный архив

ДТП, которое серьезно повредило здоровье эпатажного артиста, произошло на перекрестке Симоняка и Ветеранов. Барецкий на автомобиле Лада Приора врезался в трактор, который остановился на перекрестке. От сильного удара авто музыканта смялось так сильно, что Барецкого из машины доставали спасатели. Приора восстановлению не подлежит, а со здоровьем шоумена врачи пытаются что-то сделать. Барецкий назвал аварию не случайной, уверяя, что после столкновения ему звонили на мобильный со словами: «это покушение».