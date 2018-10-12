Международный фестиваль Jazzman Brass 2018: Программа, участники

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-12T13:22:33+03:00

На два дня - 27 и 28 октября - особняк Пальма захватит горячий джаз

Изменить размер текста: A A

На сцену выйдут только мужчины, благодаря которым будет твориться красота под названием "брасс"- это то самое направление музыки, в котором правят медные духовые инструменты. А значит, особняк XIX века в самом сердце города наполнится танцами и весельем! Зажигательные брасс-фестивали стали популярны во всём мире от Нью-Йорка до Флоренции, и самое время подарить этот праздник Петербургу.

На сцену выйдут: FREDDIE HENDRIX (USA), BREVIS BRASS BAND (Мск), DIZZY DUTCH DUCK, ОRCHESTRA BEAТ, ОLYMPIC BRASS, JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA под управлением Кирилла Бубякина, ДОБРАНОЧЬ и другие коллективы.

Мероприятие украсят фотозоны, танцевальные мастер-классы, диджей с патефоном и, конечно же, сюрпризы!

Входной билет на 1 день - 1000 рублей, билет на два дня - 1800 рублей! Приобрести можно на сайте.