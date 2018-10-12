В Михайловском театре состоится III Национальная оперная премия

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-12T13:38:10+03:00

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16 ноября на сцене Михайловского театра пройдет торжественная церемония вручения III Национальной оперной премии «Онегин» и гала-концерт ее участников и гостей. Михайловский театр не случайно станет местом проведения одного из самых значимых событий в мире российской оперы - в 2018 году он отмечает 185 лет со дня основания. В стенах театра с богатейшей историей соберутся номинанты из 32 регионов России.

В этом году оргкомитет премии обработал рекордное число заявок на участие. В конкурсных номинациях участвуют почти 80 певцов и певиц из более чем 30 театров России.

Премия «Онегин» - это уникальное событие, объединяющее большую часть оперных театров нашей страны, дающее возможность профессионалам и поклонникам оперы познакомиться с лучшими исполнителями и коллективами России. Премия вручается в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В этом году специальными гостями премии станут итальянские оперные звезды, выдающиеся мастера бельканто: Руджеро Раймонди (легендарный бас-баритон, командор и великий офицер ордена «За заслуги перед итальянской республикой», актер кино и, пожалуй, самый известный в мире исполнитель партии Дона Жуана), и Патриция Чьофи (лауреат премии «Грэмми» за запись оперы «Свадьба Фигаро»). Еще одним почетным гостем станет оперный журналист Энрико Стинкелли – певец, режиссер-постановщик, автор музыковедческих книг и радиоведущий. Его шоу «Ла Баркачча», посвященное опере – одно из старейших в Италии, оно идет в радиоэфире ровно 30 лет!

В гала-концерте примут участие всемирно известные русские оперные исполнители:

Екатерина Губанова - меццо-сопрано, солистка Метрополитен-опера и театра Ла Скала; Ольга Перетятько - «звездное» сопрано, солистка крупнейших оперных театров мира; Василиса Бержанская - меццо-сопрано, солистка Большого театра и Берлинской оперы, финалистка проекта «Большая опера» на канале «Культура»; Дмитрий Ульянов - знаменитый бас, широко известный поклонникам оперы от Испании до Японии;

Сергей Мурзаев - баритон, заслуженный артист России, солист театра «Новая опера» и Парижской оперы; Липарит Аветисян - тенор, лауреат I Национальной оперной премии «Онегин», дебютировавший в лондонской Королевской опере, Сиднейской опере, Кельне и Франкфурте.

А также – участники и лауреаты премии прошлых лет, солисты Михайловского театра. Дирижировать оркестром Михайловского театра будет маэстро Фабио Мастранджело. Ведущими торжественной церемонии вручения Премии «Онегин» станут Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

Создатель и идейный вдохновитель премии «Онегин» Сергей Петрович Лейферкус, выдающийся певец и деятель культуры, отмечает не только растущий престиж премии, но и поистине незабываемую атмосферу настоящего праздника оперы.

- Когда я бываю в тех театрах, в которых есть участники премии «Онегин», ее номинанты и лауреаты, все они говорят о том, каким удивительным событием она для них стала, буквально изменившим жизнь, - делится Сергей Лейферкус, - конечно, оперная жизнь идет своим чередом, гастроли, концерты, репетиции, но эти мгновения остаются неповторимыми.

Конкурсных номинаций семь: «Мужской дебют», «Женский Дебют», «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость» (вручается представителю другой страны, внесшему новые краски в российскую оперу), «Состав» (вручается художественному руководству оперного коллектива) и «Роль второго плана». В специальных номинациях «Театр», «Событие», «Легенда», «Душа оперы», «Лучший концертмейстер» и «От России – с любовью» отмечается общий вклад коллективов, руководителей и выдающихся деятелей оперного мира в развитие оперного искусства.

Стоит отметить, что одним из номинантов в категории «Событие» стал исполнитель, ранее ставший широко известным совсем в ином жанре вокального искусства. Композитор, музыкант, финалист конкурса «Евровидение» Петр Налич, которого можно назвать настоящим музыкальным новатором (он стал первым в России музыкантом, получившим известность благодаря сети интернет, первым записал альбом по методу краудфандинга), в 2015 году с отличием окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности «Академическое пение», начал сотрудничество с академическими театрами и в 2017 дебютировал в опере-променад «Пиковая дама» в партии Германа.

- Когда ты входишь в мир оперы, - рассказывает тенор Петр Налич в одном из своих интервью, - если ты его полюбил, из него уже невозможно выйти. И тогда тебя окружают сразу множество потрясающих ролей, которые хочется спеть, это Герман, это Ленский, это Рудольф из «Богемы», это Альфред из «Травиаты», это Герцог из «Риголетто», хочется петь всегда, хочется петь каждый день. Я не просто мечтал петь, я делал, я учился с 2007 года, каждый день, и вот теперь участвую в настоящих больших оперных проектах.

Лауреатов Премии определит жюри под председательством Сергея Лейферкуса:

Лариса Гергиева - художественный руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра;

Владислав Пьявко - народный артист СССР;

Евгения Кривицкая - профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»;

Любовь Глазкова - музыкальный продюсер;

Себастиан Шварц - артистический директор Венского камерного оперного театра;

Энрико Стинкелли - певец, режиссер-постановщик, автор музыковедческих книг и радиоведущий.

В экспертный совет Премии вошли продюсер и генеральный директор Премии «Онегин» Игорь Тарасов, народный артист России Владимир Ванеев, режиссер и солист Андрей Цветков-Толбин, генеральный продюсер Национального оперного центра Ринат Дулмаганов, солист Большого театра Максим Пастер, критик Ольга Русанова, театровед Татьяна Кокова.