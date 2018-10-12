Вечеринки Comedy Club Санкт-Петербург возвращаются!

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-12T13:42:02+03:00

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Резиденты Comedy Club Санкт-Петербург не только подготовили мощную программу, но и как всегда готовы пошутить с именитыми гостями в live-режиме. Ведь по традиции в Comedy Club: звезды - не только на сцене, но и в зале, и им тоже дадут слово. Как и всегда, в начале вечера известные личности Северной столицы поделятся самими актуальными новостями, и станут объектами для шуток резидентов.

Первую вечеринку сезона откроют: Евгений Чебатков, Валентин Сидоров, дуэт «Соседи», Дэн Смирнов. Ведущие – Дмитрий Мишланов и Игорь Волков.

Гостей вечеринки ждет по-настоящему интеллигентный и небанальный юмор.

20 октября на фрегате «Благодать» будет царить атмосфера, за которую зрители так любят формат популярного шоу.

20 октября 2018 года

Фрегат «Благодать», Петровская наб., д 2

Сбор гостей в 21:00

Начало в 22:00

18+