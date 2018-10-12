Вечеринки Comedy Club Санкт-Петербург возвращаются!
Резиденты Comedy Club Санкт-Петербург не только подготовили мощную программу, но и как всегда готовы пошутить с именитыми гостями в live-режиме. Ведь по традиции в Comedy Club: звезды - не только на сцене, но и в зале, и им тоже дадут слово. Как и всегда, в начале вечера известные личности Северной столицы поделятся самими актуальными новостями, и станут объектами для шуток резидентов.
Первую вечеринку сезона откроют: Евгений Чебатков, Валентин Сидоров, дуэт «Соседи», Дэн Смирнов. Ведущие – Дмитрий Мишланов и Игорь Волков.
Гостей вечеринки ждет по-настоящему интеллигентный и небанальный юмор.
20 октября на фрегате «Благодать» будет царить атмосфера, за которую зрители так любят формат популярного шоу.
20 октября 2018 года
Фрегат «Благодать», Петровская наб., д 2
Сбор гостей в 21:00
Начало в 22:00
18+