2018-10-12T13:48:45+03:00
Досуг

Международная конференция Blockchain Life 2018 состоится 7-8 ноября 2018 в «Экспофорум»

5000 участников, 80 спикеров, 70 стран, 120 стендов
Степан СТЕПАНОВ
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7-8 ноября в "Экспофоруме" состоится ключевое событие криптоиндустрии 2018 – II международный форум по блокчейну, криптовалюте и майнингу Blockchain Life 2018.7-8 ноября в "Экспофоруме" состоится ключевое событие криптоиндустрии 2018 – II международный форум по блокчейну, криптовалюте и майнингу Blockchain Life 2018.
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Двухдневный форум/конференция на ведущей площадке страны «Экспофорум» собирает 5000 участников из более чем 70 стран мира. Представители крупнейших мировых криптобирж (Huobi, Okex, Kraken и др.), владельцы и топ-менеджеры ведущих Азиатских фондов, криптотрейдеры, владельцы ICO проектов, ведущие частные инвесторы, предприниматели и блокчейн-эксперты, разработчики на блокчейне и майнеры, - мероприятие объединяет профессионалов отрасли и тех, кто ещё только начинает свой путь в криптоиндустрии.

В рамках конференции свои выступления подготовили ведущие эксперты рынка Азии, США, Европы и СНГ. В докладе каждого спикера содержатся актуальные кейсы по заработку и опыт построения проекта в самой перспективной сфере современности.

Среди спикеров: Сергей Хитров, Martin Kuvandzhiev (Bitcoin Gold), Wu Xing (Huobi Exchange), Aldrich Victorino (Okex), Phillip Nunn (ICO advisor), Charles Cai (Wanda financial group), Khachatur Ghukasyan (Swiss Blockchain Foundation) и другие ведущие международные специалисты отрасли.

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