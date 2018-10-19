Друзья футболиста Кокорина создали петицию, чтобы вытащить спортсмена из СИЗО

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-19T11:26:37+03:00

Между тем, ни Кокорин, на Мамаев инцидент не комментируют – их телефоны недоступны. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Они уверены, что игрок ФК "Зенит" и его товарищи уже исправились

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После того, как футболистам-дебоширам Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения, их друзья и знакомые не только вышли на контакт с прессой, но и создали петицию в поддержку спортсменов. Напомним, 8 октября именитые футболисты избили сначала водителя телеведущей Первого канала, а затем напали на чиновника Дениса Пака. В кафе дебоширы издевались над ним по национальному признаку (чиновник родом из Кореи), дразнили, а после избили стулом.

С просьбой поставить подпись под словами «Свободу Кокорину и Мамаеву» к журналисту «КП-Петербург» обратилась одна из подруг семьи футболиста «Зенита».

- Не могли бы вы мне помочь, подписав петицию? – написала девушка в личные сообщения корреспонденту «КП». Интересно, что буквально неделю назад, когда скандал с избиением чиновника Пака только набирал обороты, друзья футболистов прессу игнорировали и пытались язвить, отвечая на вопросы. Сейчас же все изменилось, ведь Кокорин и Мамаев в СИЗО, им грозит реальное тюремное заключение.

На момент публикации материала петицию подписало уже 70 человек. Правда, увидеть фамилии тех, кто встал на сторону драчунов, нельзя – большая часть участников скрыла свои профили.

Футболисты-буяны Кокорин и Мамаев могут отправиться за решетку по уголовной статье.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Интересен и текст петиции. Ее создатель уверяет: Кокорина и Мамаева нужно оставить на свободе! А еще понять и простить.

- Разве если врач или пожарный по-пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни.

Защитник Кокориных пишет: те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести! И они исправятся.

- Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения — все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма — это не выход, - призывает к жалости создатель петиции.

Кстати, к состраданию к футболисту Александру Кокорину и его брату Кириллу ранее призывала их мать. Женщина, утирая слезы в эфире одного из федеральных каналов, рассказывала о том, что ее сыновья чудесные люди, а избиение и оскорбления людей было ошибкой. Правда, сами футболисты, хоть и извиняются перед пострадавшими, не выглядят подавленными – во время задержания Кокорин не скрывал улыбки и ухмылялся, а его товарищ Мамаев натянул на голову капюшон.

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