Спутал киллера и оперативника: в Петербурге раскрыли убийство семьи, совершенное 13 лет назад

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-19T16:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодая супруга 62-летнего бизнесмена из Петербурга Александра Тютина еще очень долго не встретит своего благоверного. 17 октября владельца крупного петербургского агентства недвижимости задержали по обвинению в организации заказного убийства. Причем, на полицейских Тютин вышел сам. Спутал оперативника и настоящего киллера. Пока следователи разбирались в этом заказном убийстве всплыли прошлые деяния бизнесмена. Оказывается, Тютин причастен к одному из самых громких убийств начала нулевых – расправе над семьей Зейналовых.

Цена жизни – 600 000 рублей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674106" frameborder="0"></iframe> Коммерсант из Петербурга признается в убийстве семьи Зейналовых, которое заказал еще в 2005 году.

Для начала расскажем, кто же такой Александр Николаевич Тютин. Уроженец Бобруйска Могилевской области большую часть жизни прожил в Петербурге. Еще в 90-х вместе с другом Дмитрием Зейналовым основал две фирмы «Троицкий дом», одна из которых занималась строительством домов, а другая – их продажей. Из последней вышло одно из крупных агентств недвижимости, которое существует и до сих пор.

Был женат. Однако в 2017 году его супруга покончила с собой. Это сейчас следователи предполагают, что, скорее всего, женщина знала о деяниях мужа и попросту не смогла выдержать этот груз. После ее смерти началась дележка имущества между ее ближайшими родственниками, мужем и сестрой.

- Тютин решил обмануть родственницу, тем более что женщина была из деревни и не понимала ничего в юридических тонкостях, - рассказали следователи. – Но ее родная дочь – агент по недвижимости, разбиралась во всех нюансах. Вот ее Тютин и заказал – ведь именно девушка стала требовать наследство, которое причиталось ее матери.

А требовать было что – несколько квартир, деньги на счетах… Тютин отдал наследницам около 6 миллионов рублей. И пообещал чуть позже вернуть и остальное. Правда, делиться не собирался – после смерти супруги Тютин горевал недолго и женился вновь. На девушке вдвое младше себя.

- Тогда Тютин приступил к действиям – нанял киллера, чью роль сыграл оперативник. Поражают меры конспирации, которые он предпринимал при общении с «киллером» - лично досматривал его, чтобы убедиться в том, что аудиозапись разговора не ведется. Постоянно менял места встречи, а общался лишь по «левым» сим-картам, - вспоминают следователи.

Дошло до того, что Тютин потребовал от киллера в качестве доказательства выполненной работы, лично увидеть момент убийства. Оперативник отказался. Сошлись на том, что Тютину покажут труп.

После смерти первой жены Тютин горевал недолго и женился на молодой девушкеФото: Личный Архив

- Хотя, судя из практики, многие удовлетворяются фотографиями жертвы, ее личными вещами, - поясняет следователь.

Роль убитой сыграла актриса. Опера были уверены, что педант Тютин будет наблюдать за ними. Поэтому сымитировали и похищение жертвы, и положили актрису в багажник. Когда бизнесмен захотел потрогать «труп», оперативник сработал на опережение – захлопнул машину и потребовал гонорар. Коммерсант передал «убийце» 600 000 рублей.

Убивал поочередно

Александр Тютин был задержан на месте. Доставлен в отдел, где о личности коммерсанта уже знали. И на прямой вопрос о причастности к убийству 13-летней давности Тютин ответил положительно. Но такой развязки он точно не ожидал.

Убийство семьи Зейналовых было очень громким. Фото с места происшествия шокировали бывалых оперов. Зарубленная топором девочка. Мальчик в луже крови, пытавшийся сбежать от убийцы. И супруги Дмитрий и Татьяна, которым киллер прострелил глаза.

Сумма, в которую обошлась расправа – 10 000 долларов. А причина банальна – Тютин не хотел владеть лишь 50% компаний. Вот и решился на расправу. Нанял киллера - тогда 27-летнего уголовника Сашку Зотова. Киллер работу сделал по полной программе: несколкьо дней следил за домом Зейналовых, сделал себе лежанку в гостевом доме на чердаке. Вечером 14 августа 2005 года из засады вышел и из автомата Калашникова расстрелял всю семью. Правда, 15-летнюю дочь решил убить более изощренно. Девочка спряталась в сауне. Но Зотов выбил туда дверь и зарубил Зейналову топором.

Сейчас в Ставрополье задержан и Зотов. За те годы, что он переехал из Северной столицы он успел отсидеть за убийство и кражи. А в колонии его «подогревал» деньгами тот самый Тютин, чтобы продлить молчание подельника как можно дольше.

- Сам Тютин говорит, что не давал задание убивать всю семью, - поясняют оперативники. - Насколько это правда? Будем разбираться.