2018-10-13T12:18:50+03:00
Спорт

Кадыров позвал Кокорина и Мамаева на перевоспитание в «Ахмат»

Главный тренер команды Рашид Рахимов уже согласился с предложением главы Чечни
Петр КИБЕР
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Кадыров позвал Кокорина и Мамаева на перевоспитание в «Ахмат».Кадыров позвал Кокорина и Мамаева на перевоспитание в «Ахмат».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Игроки «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев, которые сейчас находятся в следственном изоляторе из-за обвинений по делу о хулиганстве, могут стать игроками грозненского «Ахмата». С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Я посоветовался с руководством клуба, и мы готовы при любом исходе уголовного дела трудоустроить их в нашей команде, - написал Кадыров с своем телеграмм-канале.

Глава Чечни уверен, что любое наказание имеет цель перевоспитать человека, но после заключения многие люди оказываются в изоляции. Поэтому, если Кокорина и Мамаева выгонят из их клубов, «Ахмат» готов приютить футболистов.

Также Кадыров призвал поумерить эмоции и еще раз подумать, стоит ли дать шанс спортсменам извиниться, избавиться от звездной болезни, но при этом не сажать в тюрьму.

- Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке?- спрашивает глава Чеченской республики. – Футболистов надо не только учить приемам игры, но и заниматься их воспитанием, объяснять, что деньги и слава не дают право нарушать закон, а налагают большую ответственность перед обществом.

Напомним, что 8 октября стало известно о двух инцидентах, в которых оказались замешаны Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл. Сначала, по выходе из ночного клуба они избили личного водителя телеведущей Первого канала – 33-летний мужчина оказался в реанимации с травмой головы, а позднее устроили драку в кафе, где пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава «НАМИ» Сергей Гайсин.

Позднее полиция завела задержала всех троих дебоширов, Следственный комитет завел дело по статье «Хулиганство», а суд арестовал обоих Кокориных и Мамаева на два месяца – до дня разбирательства.

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