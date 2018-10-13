В Петербурге по «техническим причинам» эвакуировали ТРК «Радуга»

13 Окт. 23:59 2018-10-14T00:22:22+03:00

Из крупного торгового комплекса на проспекте Космонавтов вывели более двух тысяч человек [видео]

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Сегодня, 13 октября, около 19:00 посетители крупного торгово-развлекательного комплекса «Радуга» были вынуждены оставить свои дела, прервать покупки, прекратить смотреть кино или делать стрижку. Всех покупателей и персонал срочно эвакуировали прибывшие на проспект Космонавтов, 14 спасатели.

- Эвакуация ТРК Радуга в Московском районе «по техническим причинам», на выезд скопилась огромная очередь из машин, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что это был вечер субботы, то ТРК был полон, и эвакуировать пришлось больше двух тысяч человек. Сам процесс прошел без сбоев, а прибывшие к месту ЧП экстренные службы контролировали происходящее.

Спокойную обстановку подтверждают и очевидцы, приславшие видео в редакцию «Комсомольской правды».

По официальной версии, людей попросили на выход из-за технических причин, однако позднее появилась информация о телефонном минировании здания. Эту версию подтверждает тот факт, что помещения комплекса обследовали специалисты с собаками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/673203" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей в ТРЦ "Радуга" В Петербурге.В редакцию "КП-Петербург" видео прислал очевидец.

Только через два с лишним часа сотрудники ТРЦ, у которых внутри оставались личные вещи, смогли зайти в здание. Информации о найденных взрывных устройствах не поступало.