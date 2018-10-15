2018-10-15T21:20:48+03:00
Происшествия

Пробка образовалась из-за массового ДТП на Витебском проспекте в Петербурге

Столкнулись сразу шесть машин [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Пробка образовалась из-за массового ДТП на Витебском проспекте в ПетербургеПробка образовалась из-за массового ДТП на Витебском проспекте в ПетербургеФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Не удалось пораньше вернуться после работы. Десятки петербуржцев задержала пробка на Витебском проспекте. Затор образовался из-за массвого ДТП. Сразу несколько машин столкнулись в районе перекрестка с улицей Орджоникидзе. Об этом в редакцию "Комсомольской правды"- Санкт-Петербург сообщили очевидцы событий.

- Я ехал спокойно по улице, вдруг вижу, автомобиль Hyunday Solyaris какие-то пируэты вырисовывает, - рассказывает очевидец. - Притормозил, уже потом увидел, что водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Я бросился на помощь, там была семья, а еще ребенок без детского кресла, хорошо, что никто серьезно не пострадал. В общей сложности на этом аварийном участке насчитал шесть машин.

Что же произошло? Почему все же случилась эта массовая авария? Вероятнее всего, невнимательность и несоблюдение сокростного режима. Сейчас на месте дежурит полиция, проводится проверка.

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