Сторож, дворник и учитель: В Ленинградской области директор школы устроила своего мужа сразу на шесть должностей

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-12T11:41:12+03:00

В Ленинградской области директор школы устроила своего мужа сразу на шесть должностей. Фото: Иван МАРКОВ

За всю «выполненную» работу ему была начислена зарплата. Теперь деятельностью предприимчивой пары занимается прокуратура

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Авто-, мото-, вело-, фото-, телерадиомонтер. Почти таким по документам получился список должностей мужа одной из директоров школ Ленинградской области. Предприимчивая женщина устроила своего супруга сразу на шесть свободных вакансий, и начисляла ему за якобы выполненную работу зарплату.

- Установлено, что подозреваемая, временно исполнявшая исполняющая обязанности директора школы в поселке Ушаки, назначила своего мужа на должности: дворника, сторожа, учителя физики, лаборанта компьютерного класса, руководителя кружка робототехники и кружка видеомонтажа, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пользуясь служебным положением, женщина также внесла в табели учета рабочего времени и оплаты труда подкорректированные данные за август, сентябрь, октябрь и декабрь 2017 года. На то, что сведения в документах поддельные, тонко намекали объемы рабочего времени мужа-«многостаночника».

Проводившие проверку следователи подсчитали, что если бы супруг директора школы действительно выполнял всю возложенную на него работу, то, даже отбросив несостыковки в расписании и накладки одних занятий на другие, он должен был бы проводить в учебном заведении никак не меньше 22 часов в сутки. А по ночам, как известно, школа не работает.

Сейчас по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Областная прокуратура контролирует ход расследования.