Маршрут болельщика: KODA выходит в прямой эфир
Больше четверти века марка ŠKODA шагает в ногу с хоккейной жизнью и историей! Так, одними из самых главных событий этой осени стали: запуск специальной версии ŠKODA HOCKEY EDITION, а также дерби двух столиц «СКА» - «СПАРТАК» в Санкт-Петербурге!
Дилерский центр Пулково-Авто станет отправной точкой для прямого эфира из внедорожника ŠKODA Kodiaq! Начнут его двое ведущих: Иван Жидков и Данил Ратников - хоккейный обозреватель. По ходу движения к ним также присоединится хоккейный эксперт - Андрей Шестаков.
15 октября автомобиль проедет по историческому центру осеннего города, к стадиону "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, по украшенной опавшей листвой Ждановской набережной мимо ДС «СКА» и ДС «Юбилейный » в сторону Невского района, где находится Ледовый дворец. Во время эфира будет организована громкая связь с одним из бывших хоккеистов СКА. Также планируются звонки от зрителей эфира.
Эфир начнется в 16:00 и завершится в 18:00 - 19:00, в зависимости от загруженности дорог.
Конечно, не обойдется эфир и без тематической викторины с розыгрышем фирменных призов от ŠKODA WAGNER!
Всего будет разыграно три промо-набора оригинальных аксессуаров ŠKODA, и на десерт - толстовка ŠKODA с автографами хоккеистов СКА для самых преданных фанатов!
Во время эфира ведущие обсудят прогнозы предстоящего матча с командой «Спартак», турнирные расклады и новости Континентальной Хоккейной Лиги, хоккейную историю марки ŠKODA, автомобиль ŠKODA KODIAQ и его преимущества, а также особенности специальной серии ŠKODA HOCKEY EDITION!
Смотрите прямые трансляции:
- https://vk.com/sportsdailyru
- в официальном аккаунте ŠKODA WAGNER: https://vk.com/skodawagner
- на YouTube канале https://www.youtube.com/channel/UCEmQiMqLpby-sR2z4LNS2yg/feed
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