2018-10-12T12:10:23+03:00
Общество

Маршрут болельщика: KODA выходит в прямой эфир

Ведущие проедут на автомобиле от автосалона Пулково-Авто в Ледовый дворец на матч СКА-Спартак
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Фото предоставлено Пулково-Авто.Фото предоставлено Пулково-Авто.
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Больше четверти века марка ŠKODA шагает в ногу с хоккейной жизнью и историей! Так, одними из самых главных событий этой осени стали: запуск специальной версии ŠKODA HOCKEY EDITION, а также дерби двух столиц «СКА» - «СПАРТАК» в Санкт-Петербурге!

Дилерский центр Пулково-Авто станет отправной точкой для прямого эфира из внедорожника ŠKODA Kodiaq! Начнут его двое ведущих: Иван Жидков и Данил Ратников - хоккейный обозреватель. По ходу движения к ним также присоединится хоккейный эксперт - Андрей Шестаков.

15 октября автомобиль проедет по историческому центру осеннего города, к стадиону "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, по украшенной опавшей листвой Ждановской набережной мимо ДС «СКА» и ДС «Юбилейный » в сторону Невского района, где находится Ледовый дворец. Во время эфира будет организована громкая связь с одним из бывших хоккеистов СКА. Также планируются звонки от зрителей эфира.

Эфир начнется в 16:00 и завершится в 18:00 - 19:00, в зависимости от загруженности дорог.

Конечно, не обойдется эфир и без тематической викторины с розыгрышем фирменных призов от ŠKODA WAGNER!

Всего будет разыграно три промо-набора оригинальных аксессуаров ŠKODA, и на десерт - толстовка ŠKODA с автографами хоккеистов СКА для самых преданных фанатов!

Во время эфира ведущие обсудят прогнозы предстоящего матча с командой «Спартак», турнирные расклады и новости Континентальной Хоккейной Лиги, хоккейную историю марки ŠKODA, автомобиль ŠKODA KODIAQ и его преимущества, а также особенности специальной серии ŠKODA HOCKEY EDITION!

Смотрите прямые трансляции:

- https://vk.com/sportsdailyru

- в официальном аккаунте ŠKODA WAGNER: https://vk.com/skodawagner

- на YouTube канале https://www.youtube.com/channel/UCEmQiMqLpby-sR2z4LNS2yg/feed

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