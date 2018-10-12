Цифровизация в Великом Новгороде: «МегаФон» внедряет цифровые пилоты в ЖКХ и медицине

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-12T14:07:02+03:00

Они сделают жизнь горожан еще более комфортной, а услуги - еще более доступными даже в отдаленных районах

Изменить размер текста: A A

«Цифровая управляющая компания» - комплексное платформенное решение для ЖКХ с разнообразием возможностей. Например, оно позволяет организовать автоматический сбор и передачу данных со счетчиков воды, газа, тепла и электричества напрямую в управляющую компанию, оповещать жильцов о различных событиях дома, проводить онлайн-голосования с участием жильцов. Жители дома смогут оплачивать в режиме онлайн коммунальные услуги, заказывать и контролировать исполнение сантехнических, электротехнических работ и узнавать актуальные новости.

- Великий Новгород стал одной из приоритетных площадок для запуска цифровых проектов, - отметил директор Северо-Западного филиала «МегаФона» Алексей Титов. - Количество базовых станций 4G в области за последние два года выросло почти в 2,5 раза. Это один из первых регионов, где в эксплуатацию запущен фрагмент сети NB-IoT. Сейчас в рамках соглашения с областным правительством мы запускаем пилоты комплексных цифровых решений по направлениям, особую важность которых отметил губернатор.

Великий Новгород стал одной из приоритетных площадок для запуска цифровых проектов, - отметил директор Северо-Западного филиала «МегаФона» Алексей Титов. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»

Уже сегодня решение подключено примерно в 100 квартирах, обслуживаемых одной управляющей компанией. Всего пилотный проект охватит более 1 500 квартир четырех управляющих компаний.

«МегаФон» поставляет все программное обеспечение для нового решения, обеспечивает эквайринг, сбор и отправку данных. Есть возможность интегрировать решение с 1С и ГИС ЖКХ, а также дорабатывать модули под индивидуальные требования управляющей компании. В Личном кабинете управляющей компании доступны статистика и аналитика потребления ресурсов.

«МегаФон» предложил также решение для цифровизации медицины в Новгородской области. Цифровая платформа «Телемедицина» позволит значительно улучшить качество предоставления медицинских услуг. Решение предполагает консультации как в формате «врач-врач», так и «врач-пациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции. Предусмотрена и опция обмена файлами, фотографиями, результатами исследований, выписками и другими документами в онлайн-режиме. Важно, что «МегаФон» соблюдает все необходимые требования законодательства и хранит все персональные данные в частном защищенном облаке. В период тестирования новая платформа обеспечит взаимодействие подразделений Новгородской центральной районной больницы и Новгородской областной клинической больницы.

При использовании платформы «Телемедицина» работник фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) сможет получить удаленную консультацию и рекомендацию профильного врача высшей категории. Это сэкономит время и средства и решит вопрос с кадрами на местах, в то время как сейчас требуется личное присутствие пациента на встрече с врачом. Расширится и география оказания качественной медицинской помощи.

Специальный веб-портал «Телемедицина» позволит врачу в Личном кабинете вносить изменения в расписание, просматривать информацию о тех, кто записался на прием, начать консультацию в один клик.

Пациент сможет оперативно получить мнение квалифицированного специалиста. Запись к врачу происходит с помощью приложения, установленного на компьютере или смартфоне. Встроенные фильтры облегчают поиск: о каждом специалисте представлена исчерпывающая информация.

«МегаФон» также проводит целевое информирование пациентов четырех медицинских учреждений Великого Новгорода. Благодаря этой услуге уже более 7 500 жителей города и области своевременно получили оповещения, в том числе о возможности пройти профилактику заболеваний, вакцинацию против гриппа, а при необходимости - диспансеризацию.

- Если вам необходимо посоветоваться с врачом, а вы в отдаленной деревне, то фельдшер ФАПа запросит информацию у узкого специалиста. Для этого не нужно будет ехать в Великий Новгород, Старую Руссу, Боровичи. Тем самым мы сокращаем время на принятие решений, а в медицине это очень важно. Что касается отрасли ЖКХ, то с появлением платформы она стала более прозрачной. Мы сегодня представили только первые результаты, но даже они показывают, что новые решения удобны и выгодны. Я бы хотел сказать спасибо руководителям управляющих компаний, главным врачам наших больниц и другим коллегам, которые принимают участие в этих пилотах. От вас зависит отработка технологий, а это всегда сложно. Хочу еще раз вас заверить в своей поддержке этого проекта, - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, поблагодарив компанию «МегаФон» за сотрудничество.