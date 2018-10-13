Губернатор Петербурга коммунальщикам: Только зима покажет, насколько хорошо вы сработали

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-13T14:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность Невского района города к зиме. Субботним утром, 13 октября, новый градоначальник объехал три объекта тепловой инфраструктуры, чтобы лично убедиться в том, что в отопительный сезон здесь будут готовы к непредвиденным ситуациям.

В этот раз проверяли котельную и трубы ГУП «ТЭК СПб». Предприятие отапливает и снабжает горячей водой около 3 миллионов петербуржцев или 16000 жилых домов. Имеет 278 котельных, одну из которых на улице Чудновского меньше месяца назад реконструировали. Теперь тепловой пункт полностью автоматизирован – это значит, что управлять температурой в трубах будет система и вмешательство человека здесь требуется по минимуму.

- В этой котельной полностью заменили тепломеханическое оборудование, - отчитались коммунальщики перед губернатором Бегловым. – Цель этой реконструкции была одна – повысить надежность и восстановить техническое состояние объекта. В сроки по реконструкции уложились – начали с июня 2017 и завершили к 15 сентября 2018 года.

Кстати, в компании пообещали ввести в строй до конца года еще восемь котельных. Тепловые пункты заработают в Выборгском, Калининском, Невском и Фрунзенском районах.

Не обошел стороной новый губернатор и те объекты, где все еще не закончились работы на теплосетях. Александр Беглов побывал на улице Бадаева, где ведется замена трубопровода. Коммунальщики приняли решение увеличить его диаметр с 600 до 700 мм – в этом районе активно ведется строительство новых домов и сеть просто не смогла бы обслужить такое количество петербуржцев.

В ходе объезда врио губернатора сопровождали журналисты.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На объекте уже выполнено свыше 90% работ, - рассказали коммунальщики и заверили губернатора, что в скором времени сеть будет введена в эксплуатацию.

Александр Беглов отметил, что Смольный проследит за работой коммунальщиков . Но только зима покажет, насколько хорошо Петербург готов к холодам.

- Я еще знакомлюсь с тем, что происходит в городе, - пояснил Беглов. - Но то, что работы проводятся в соответствии со сроками – это радует. На заседании Правительства мы поставили задачу: снижать время работы аварийных брига. Эта задача выполняется. Сегодня я постарался убедиться, что выполняется не только по отчетам и справкам, но и на деле.